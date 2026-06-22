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Las revisiones gratuitas de cáncer oral llegan este sábado a Mesa y López tras detectarse lesiones de riesgo en 1 de cada 5 participantes

Las exploraciones realizadas a 147 personas en Fuerteventura y Lanzarote permitieron detectar lesiones potencialmente malignas que requieren seguimiento clínico periódico

La queilitis actínica labial, asociada a la exposición solar crónica, fue uno de los hallazgos más frecuentes

Revisiones gratuitas en Lanzarote el 12 de junio

Revisiones gratuitas en Lanzarote el 12 de junio / La Provincia

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La Provincia

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El Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) celebrará este sábado 27 de junio una nueva jornada de prevención y detección precoz del cáncer oral en la Rambla de Mesa y López, en la capital grancanaria, donde ofrecerá revisiones gratuitas de la mucosa oral realizadas por profesionales en una carpa habilitada para la ocasión.

La iniciativa, que se desarrollará entre las 10:00 y las 13:30 horas, llega a Gran Canaria tras las acciones realizadas durante este mes en Fuerteventura y Lanzarote, donde se llevaron a cabo exploraciones intraorales completas a 147 personas.

Hallazgos en campañas previas: lesiones detectadas en uno de cada cinco casos

En las revisiones realizadas en las islas orientales, alrededor de un 20% de los participantes presentaron lesiones con potencial maligno que requieren seguimiento clínico, principalmente casos de liquen plano oral y queilitis actínica labial.

Esta última patología está vinculada a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta y adquiere especial relevancia en Canarias debido a los altos niveles de sol durante todo el año, un factor que incrementa el riesgo de lesiones en los labios, incluido el cáncer labial. El COELP recuerda que la protección solar labial es una medida sencilla pero clave para reducir este riesgo.

Revisiones gratuitas en Lanzarote el 12 de junio

Revisiones gratuitas en Lanzarote el 12 de junio / La Provincia

Además, aproximadamente un 15% de las personas revisadas presentaban lesiones benignas como fibromas, papilomas o úlceras traumáticas, habituales en la práctica clínica. Durante las campañas no se detectó ningún caso compatible con cáncer oral ni lesiones que requirieran derivación urgente.

Aun así, las exploraciones permitieron identificar alteraciones que muchos pacientes desconocían, así como necesidades de tratamiento odontológico relacionadas con enfermedad periodontal, caries o rehabilitación protésica. Todos los participantes recibieron orientación personalizada sobre su salud bucodental y recomendaciones de seguimiento.

“La detección precoz es clave para salvar vidas”

El presidente del COELP, Francisco Cabrera Panasco, destaca la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la prevención a la población. Según explica, muchas alteraciones de la mucosa oral pasan desapercibidas hasta que son evaluadas por un profesional, lo que refuerza la necesidad de revisiones periódicas.

El cáncer oral puede manifestarse inicialmente sin dolor, lo que dificulta su detección temprana. Entre los signos de alerta más comunes se encuentran llagas que no cicatrizan, manchas blancas o rojizas, bultos o cambios persistentes en la cavidad oral.

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Revisiones gratuitas Fuerteventura 6 de junio

Revisiones gratuitas Fuerteventura 6 de junio / La Provincia

Se trata de una enfermedad asociada principalmente al consumo de tabaco, el alcohol y la infección por el virus del papiloma humano (VPH), aunque también influyen factores como la higiene bucodental deficiente, la enfermedad periodontal, prótesis mal ajustadas o una dieta pobre en frutas y verduras. En Canarias, además, la exposición prolongada al sol sin protección adecuada añade un factor de riesgo específico para el cáncer de labio.

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