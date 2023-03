El tiempo comienza a cambiar. Ya estamos abandonando los abrigos y buscamos ropa más ligera. El verano está a la vuelta de la esquina y queremos tener el mejor aspecto. No sólo para lucir 'tipín' en la playa o la piscina. Sino también, para sentirnos mejor y hacerle un favor a nuestra salud.

Por este motivo, recurrimos a dietas para rebajar esos 'kilillos' de más que hemos cogido en invierno. Aprovechando la ropa holgada y los abrigos, que nos disimulan los michelines. Pero, ¡cuidado! hacer dieta no implica morir de hambre. O recurrir a la tradicional opción de aumentar el número de ensaladas o verduras en nuestra rutina diaria.

Si no queremos recurrir a profesionales de la nutrición, que sería lo ideal. En las redes hay múltiples y variadas dietas que nos ayudan a rebajar nuestro volumen y aportar mayor frescura y salud a nuestro cuerpo.

Si la intención es hacer dieta o establecer un menú saludable hemos de huir de las prisas. En muchas ocasiones, esta celeridad o nuestra vagancia impide que, sobre todo, hagamos una buena cena. Y la opción más socorrida es el clásico sándwich mixto. Una elección dinámica y que logra saciar nuestro apetito el tiempo suficiente antes de irnos a la cama.

Sin embargo esta alternativa para salir del paso que pesamos es una opción saludable, más bien es lo contrario. De hecho, si hacemos una buena investigación para tener la mejor dieta, nos quedará claro que se incluye en la lista de alimentos no recomendados en la cena.

¿Las razones?

La primera de ella es obvia, el pan de molde. Este tipo de alimento está hecho de harinas refinadas que producen un efecto inflamatorio en tu organismo. Por otro lado, este tipo de pan tiene más grasa, más azúcar y sal. Su poder de saciar nuestra hambre es menor que el pan tradicional. Y por lo general, no suele comerse solo, viene acompañado de jamón y queso. Y esto, la más de las veces no es lo más saludable.

Podemos recurrir al pan de molde integral, te dará mayor sensación de saciedad y un mayor aporte de fibra

Por esto, lo recomendable es acudir, si utilizamos este alimento. A los integrales, que contienen también carbohidratos pero de absorción lenta. Te darán mayor sensación de saciedad y un mayor aporte de fibra.

Por lo general, este tipo de sándwich nunca se come solo. Al ser conocido como “pan de sándwich”, como su nombre indica su función es la de acompañar a otros alimentos. Embutido, mantequilla, crema de avellanas, etc. No es un pan de mojar un pellizco, sino de comer las rebanadas a pares. Esto aumenta la carga grasa, glucémica y de sal que alimento que esté emparedando.

El jamón york es el segundo enemigo en esta cena. Si eres de los que compra este producto de forma habitual, tiene que conocer que apenas tiene carne. Es un alimento muy bajo en proteínas. Un producto procesado que es mejor cambiar por carne de pavo, asegurándote que el porcentaje sea alto. Por otra parte, el queso en lonchas o tranchete es, de todo, menos queso. Su contenido en grasa es alto y no ayuda a reducir la grasa de nuestro cuerpo.

Opción saludable

Si quieres hacer una cena rápida, saludable y que te aporte nutrientes lo mejor que puedes hacer es una tortilla francesa. Esta si la puedes acompañar con una rebanada de pan integral que ayudará a llenar tu estómago. Tener una cena sana y efectiva a la hora de hacer dieta.

Otra elección, el fiambre de pavo, pero busca aquellos que tenga un alto contenido de carne de esta ave. Hay multitud de embutidos de pavo, pero no contienen demasiada cantidad este animal. Son procesados también, aunque son mejores que el jamón. Este fiambre lo podemos poner en ensaladas verdes, siempre mejores. Recordar que la lechuga no solo es sana, además nos ayuda a conciliar mejor el sueño.

Otra opción, hacernos un poco de arroz o quinoa y acompañarlos con huevo, embutido de pavo o atún al natural. Y si no eres un 'cocinillas', están los vasitos de estos granos que se pueden hacer al microondas de manera rápida y muy nutritiva. Y nos llevará el tiempo que marque el producto que adquiera, que jamás será excesivo.

Aún con todo, no quieres renunciar a su sándwich, no tienes porqué hacerlo. Hay opciones muy saludables, cargadas de nutrientes y con las que cenarás de forma saludable y light. Cambia el pan por el integral y acompáñalo de aguacate, huevo duro, queso fresco o salmón ahumado. Le darás un toque sano a tu cena y lograrás el objetivo final de la dieta: bajar esos kilos de más y mantenerte sano y preparado para el verano.