La Fundación Integralia DKV: 25 años de inclusión y empleo para personas con discapacidad

La Fundación Integralia DKV, creada en el año 2000, lleva más de dos décadas siendo un referente en cuanto a inclusión laboral para personas con discapacidad en España y más allá. Con el objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de este colectivo, la fundación gestiona ocho Centros Especiales de Empleo (CEE), beneficiando con sus programas de formación y acompañamiento a más de 6.000 personas con un equipo de hasta 620 colaboradores, el 99% con alguna discapacidad certificada. A lo largo de todos estos años, Integralia ha logrado desarrollar su actividad mediante financiación pública y privada, por lo que la fundación se ha vuelto completamente sostenible.

La discapacidad en nuestro país

En España, más de 4,38 millones de personas tienen reconocida alguna discapacidad, pero solo una de cada cuatro personas está empleada, lo que equivale a una tasa de empleo del 25,9%, una cifra notablemente baja. Este contexto refuerza la necesidad de iniciativas como las de Integralia, que buscan reducir esta brecha mediante la formación y la creación de empleo adecuado.

En nuestra sociedad, millones de personas ven sus derechos mermados debido a la discapacidad. Estas personas conviven con la desigualdad, navegando a contracorriente desde el silencio. Se enorgullecen de su singularidad, sin renunciar a sus derechos ni exigir ser tratados en igualdad de condiciones. No luchan por ser héroes, sino por dejar de ser víctimas de un sistema que no aprecia la riqueza intrínseca de la diversidad y no logra incorporarla plenamente.

Programas formativos en el ámbito laboral

La Escuela Integralia es el punto de partida para muchas personas con discapacidad, gracias a la gran cantidad de programas formativos en atención al cliente y competencias digitales, además de habilidades blandas (comunicación, escucha activa, trabajo en equipo, gestión del tiempo, etc.), que busca aumentar la empleabilidad de los participantes. En 2023, 587 personas formaron parte de los 20 programas formativos de la escuela, con una notable tasa de inserción laboral.

En el caso de una discapacidad sobrevenida por accidente laboral o de tráfico es muy habitual que no se pueda volver a desempeñar la profesión anterior, ya sea por las lesiones sufridas o por las limitaciones legales de la incapacidad total permanente. En estos casos, las personas se tienen que enfrentar a una doble pérdida: su vida anterior y su profesión. En el ámbito laboral deben de reinventarse para poder continuar con su carrera en una profesión muchas veces completamente diferente. La Escuela Integralia identifica y potencia las aptitudes transversales del alumnado, lo capacita en nuevos conocimientos y lo acompaña hasta que recupera su autoconfianza y autoestima para poder así reorientar su carrera laboral.

La Fundación Integralia DKV tiene un papel crucial en la mejora de la vida de las personas con discapacidad a través del empleo y la innovación social / DKV

Proyectos de innovación y expansión internacional

La Fundación Integralia DKV, en colaboración con otras organizaciones y entidades, lidera proyectos de innovación social, como el primer HUB de Diversidad Digital, implantado en Asturias, para fomentar la inclusión tecnológica y acabar con la brecha digital. Es una plataforma que ofrece itinerarios formativos y laborales enfocados a la digitalización y dirigido a personas con discapacidad que quieran mejorar su empleabilidad a través de la adquisición de competencias digitales.

La brecha digital que históricamente padece el colectivo respecto al resto de la población puede convertirse en una barrera más en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es por ello que Integralia reúne las voluntades de los diferentes actores que pueden generar un cambio en este ámbito: administraciones públicas (locales y provinciales), academia, empresas del sector TIC y entidades del tercer sector social de la discapacidad.

Reconocimientos y Alianzas

Tras más de 20 años de trabajo en el sector, la fundación ha sido galardonada con múltiples premios que reconocen su impacto social y empresarial, acumulando casi una treintena de galardones.

Además, la organización colabora con una amplia red de empresas e instituciones que apoyan su misión de diversidad e inclusión en varios países de Europa y América Latina.