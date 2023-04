Una vez pasada la Semana Santa son muchos quienes ya han puesto su ojo en el verano y en la llamada ‘Operación Bikini’ para lucir un cuerpazo ideal en los días de playa. Lo cierto es que para perder peso no existen fórmulas mágicas más allá de unos hábitos y estilo de vida saludable. Por supuesto, la alimentación es fundamental, pero también lo es realizar ejercicio, descansar el tiempo suficiente e hidratarse bien durante todo el día.

Suele ser habitual que en los días libres la gente realiza más excesos de comida y se saltan la dieta. Lo primero que cabe destacar es que no hay que volverse loco, no pasa nada si comemos en exceso algún día y no hay que sentirse culpable. Lo que sería incorrecto sería hacerlo todos los días de la semana durante todo el año. Cuidar la alimentación no solo no servirá para tener un mejor cuerpo, sino también para disfrutar de un buen estado de salud.

El batido verde de Arguiñano

Karlos Arguiñano es una de las caras más populares de la cocina española y sus recetas son muy seguidas entre los espectadores de su programa ‘Cocina Abierta’ que se emite en Antena 3. En una de sus últimas emisiones, el popular chef vasco ha querido mostrar un batido sano y rico para todos aquellos que estén a dieta.

Los batidos pueden ser una opción ideal para comer entre horas ya que podemos incluir ingredientes que nos aporten una buena dosis de nutrientes y vitaminas, además de ser una receta fácil de llevar y que puede ser muy saciante. Existen una gran cantidad de alimentos que podemos incluir en nuestro batido, pero hoy vamos a explicar el famoso batido verde que ha mostrado Arguiñano en su programa.

Para realizar el batido detox del programa de Arguiñano vas a necesitar los siguientes ingredientes: lechuga, manzana, lima, miel, sal, hielo, agua y menta. Lo primero que hay que hacer es lavar y pelar todos los ingredientes para que de esta manera sea más fácil trocearlos. Una vez terminado ya podemos ponerlo en la batidora o licuadora y batir hasta que quede todo en una mezcla homogénea.

El hielo es opcional, aunque puede ser de mucha utilidad en los días más calurosos como una bebida refrescante y saciante.