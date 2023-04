Las frutas y verduras son la base de cualquier pirámide nutricional dentro de una dieta saludable. Cuidar la alimentación no solo es importante para adelgazar y lucir cuerpazo, sino también para estar más sano, tener más energía y sentirse bien con uno mismo. Los beneficios de una alimentación saludable son innumerables, todo esto, sumado a un estilo de vida activo reforzará nuestro organismo.

Una de las frutas que más de moda está por sus beneficios es la piña.Se trata de una fruta tropical deliciosa y nutritiva que se ha utilizado durante mucho tiempo como un remedio natural para diversos trastornos de salud. Además de ser una excelente fuente de vitaminas y minerales, la piña también contiene una enzima especial llamada bromelina, que tiene una variedad de beneficios para la salud. Estos son alguno de los beneficios de comer pila de forma regular:

Beneficios de comer piña

Reduce la inflamación

La bromelina es una enzima que se encuentra en la piña y es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food encontró que la bromelina puede reducir significativamente la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica está asociada con diversas enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes y artritis, por lo que comer piña regularmente puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades.

Ayuda en la digestión

La piña también es rica en fibra, lo que es beneficioso para la salud digestiva. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y promueve la regularidad intestinal. Además, la bromelina en la piña puede ayudar a descomponer las proteínas y mejorar la digestión. Un estudio publicado en la revista Food Chemistry encontró que la bromelina puede mejorar la digestibilidad de las proteínas.

Fortalece el sistema inmunológico

La piña es una buena fuente de vitamina C, que es un nutriente esencial para un sistema inmunológico saludable. La vitamina C ayuda a prevenir las infecciones y mejora la función del sistema inmunológico. Un estudio publicado en la revista Annals of Nutrition & Metabolism encontró que la suplementación con vitamina C puede reducir la duración y la gravedad de los resfriados.

Promueve la salud ocular

La piña contiene una variedad de antioxidantes, incluyendo la vitamina C, que pueden ayudar a prevenir el daño ocular causado por los radicales libres. Un estudio publicado en la revista Nutrients encontró que la vitamina C puede reducir el riesgo de desarrollar cataratas, una afección ocular común en la que el cristalino del ojo se vuelve opaco.

Mejora la salud del corazón

La piña contiene potasio, un mineral que es esencial para la salud del corazón. El potasio puede ayudar a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. Un estudio publicado en la revista Hypertension encontró que una mayor ingesta de potasio se asoció con una disminución de la presión arterial en pacientes con hipertensión.

En conclusión, la piña es una fruta deliciosa y nutritiva que tiene una variedad de beneficios para la salud. La bromelina en la piña puede reducir la inflamación, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Además, la piña es rica en antioxidantes y potasio, que pueden mejorar la salud ocular y del corazón. Si deseas obtener los beneficios de la piña, inclúyela en tu dieta regularmente. Ya sea en rodajas frescas, jugos o ensal