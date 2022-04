La mascarilla en espacios cerrados dejará de ser obligatoria mañana miércoles. Una medida que entró en vigor el 19 de mayo de 2020 y que es la única restricción que aún continúa vigente desde el comienzo de la pandemia de la Covid-19.

En el fin de los cubrebocas en interiores España se suma a la lista de países europeos que ya han eliminado su obligatoriedad, como Francia, Alemania o Países Bajos.

Sin embargo, en otros países de nuestro entorno, como Portugal o Italia, la mascarilla continúa siendo imprescindible, aunque prevén su eliminación en el mes de mayo.

El doctor Juan Martínez Hernández, experto en Salud Pública, señala a este portal que la supresión del tapabocas en espacios cerrados es "prematura" y apuesta por mantener la recomendación en determinados lugares, sobre todo, en aquellos en los que se va a compartir espacio con personas vulnerables.

Porque, a escasos días de su eliminación, las dudas son muchas.

¿Cuándo es obligatorio usar la mascarilla?

¿Qué pasa en el trabajo?

Si he dado positivo en COVID, ¿Tengo que usarla?

En Guías de Salud respondemos a las preguntas sobre su fin en interiores a la espera de los detalles del Real Decreto que apruebe el Consejo de Ministros el 19 de abril, un día antes de que entre en vigor esta medida.

¿Cuándo sí hay que llevar mascarilla?

La norma que elimina la obligatoriedad de las mascarillas en interiores contempla algunas excepciones. Seguirá siendo imprescindible en los siguientes espacios:

Hospitales y centros sociosanitarios (centros de día, residencias de mayores…). Los familiares, así como los pacientes cuando se encuentren en zonas comunes, deberán seguir usando la mascarilla. La única excepción son las residencias de mayores en las que, como ha subrayado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, los residentes no tendrán que utilizarla, puesto que se trata de "su casa".

Farmacias , ya que son considerados establecimientos sanitarios a los que acuden personas vulnerables.

, ya que son considerados establecimientos sanitarios a los que acuden personas vulnerables. Transporte público (autobús, metro, avión, tren, taxi, VTC…).

Si soy positivo, ¿Puedo prescindir de la mascarilla?

No.

Desde que nuestro país entró en una nueva fase de gestión de la pandemia el pasado 28 de marzo, y que implica "aceptar un cierto nivel de transmisión del SARS-CoV-2 en poblaciones vacunadas y jóvenes", se recoge que las personas infectadas deben extremar las medidas preventivas.

Eso significa que se deben reducir todo lo posible las interacciones sociales, usando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas.

¿Son obligatorias en el colegio?

Los cubrebocas ya no serán obligatorios en los colegios, institutos ni demás centros educativos. El Ministerio de Sanidad, eso sí, recomienda que el personal vulnerable, como pueden ser profesores o personal administrativo, no prescinda de las mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

¿Pueden obligarme a usar mascarilla en mi empresa?

Sí.

Aunque las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios cerrados, por ley, la decisión de su supresión en cada empresa será competencia de los responsables de salud laboral de cada centro de trabajo.

Como se puede leer en la propuesta de la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuestas del Sistema Nacional de Salud, "se recomienda que la necesidad del uso de mascarillas en el entorno laboral sea valorada por los servicios de prevención de riesgos laborales en función de los resultados de una evaluación de riesgo específica".

Así, “se recomienda su uso siempre que el trabajo deba realizarse a distancia interpersonal de menos de 1,5 metros y no pueda garantizarse la ventilación adecuada del espacio”.

¿Y en los comercios?

Pues aquí entra en juego el derecho de admisión. Aunque el fin de las mascarillas en interiores afecta a todos los espacios públicos, como son los supermercados, teatros, restaurantes o centros de estética, los responsables de cada negocio podrán decidir si se prescinde de ellas o no.

La responsable de Sanidad apuesta por un empleo responsable de las mascarillas.

"La excepción serán aquellos lugares en los que haya personas vulnerables. Para el resto de lugares, hay una recomendación de uso responsable, donde se puedan producir aglomeraciones".