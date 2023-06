El calor excesivo afecta a la salud. Es una afirmación popularmente conocida y que que nadie pone en duda. Sobre todo cuando estamos superando los 40 grados en muchas zonas de España.

Pero hay una cuestión menos pero no menos importante: ¿qué repercusión tienen estas temperaturas en los enfermos cardiovasculares?

Porque más de 10 millones de españoles tienen algún problema cardiaco, y nada menos que 120.000 personas mueren en nuestro país por enfermedades y patologías relacionadas con el corazón.

Por eso es muy importante recurrir al cardiólogo para conocer qué y cómo deben actuar sobre todo las personas con patologías previas.

El doctor Julián Pérez-Villacastín, presidente de la Fundación Española del Corazón explica la forma en la que el calor influye en este tipo de pacientes:

“El calor, si es muy intenso, hace que el corazón lata más rápido y que las arterias y las venas se dilaten , con lo que baja un poco la presión arterial”.

"Entonces, los pacientes que tienen problemas de corazón y que están tomando medicamentos que dilatan las arterias, o diuréticos que hacen que se pierda líquido, pueden encontrarse más cansados y necesitar consulta médica si, por ejemplo, sudan mucho y se deshidratan".

No obstante, el presidente de la FEC subraya que “lo habitual es que esto no suceda si uno no se expone a temperaturas muy elevadas”, que es el peligro que estamos corriendo estos días.

Recomendaciones para pacientes con enfermedades cardiovasculares

Ante el panorama que estamos sufriendo estos días en nuestro país, y teniendo en cuenta que es muy probable que estos episodios de muy altas temperaturas puedan repetirse en las próximas semanas, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón lanzan habitualñmente una serie de recomendaciones para los pacientes con enfermedades cardiovasculares.