Por qué idealizar a tu pareja puede romper la relación y qué aconseja la psiquiatra

“La primavera, la sangre altera” es una de las frases más repetidas durante esta estación. Y aunque los dichos no siempre son del todo ciertos, sí es verdad que durante la primavera se producen una serie de cambios (mayor luz ambiental) que propician que los animales, y también los humanos, se relacionen con mayor intensidad.

Pero, ¿sabías que el amor se siente y se vive de distinta forma según la persona? La doctora Ana Isabel Sanz es psiquiatra y psicoterapeuta, directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias, está especializada en trastornos afectivos y ansiedad, nos ayuda a desgranar qué hay detrás del amor y las relaciones entre las personas.

¿Cómo se ve el amor desde la psicología?

El amor es un sentimiento que está formado por más emociones dentro de él. Es como un gran titular que después tiene muchos epígrafes. Afecto, pasión, ternura, paz…

¿Cuáles son las fases del enamoramiento, desde la psicología?

Vamos a empezar por desmitificar que el enamoramiento “es una locura irracional” y que después recuperamos la cordura. Igual durante la adolescencia puede ser así, pero cuando ya somos adultos no.

El enamoramiento es una sensación de ilusión interna, de ligereza a la hora de andar, son las ganas de ver al otro (pero sabemos que no se puede mantener todo el tiempo). Además, en una relación sentimental, de primeras no tiene porqué haber enamoramiento para que se dé un vínculo importante.

En cuanto a lo que podríamos llamar “fases”: es cierto que existe una evolución desde que nos sentimos inicialmente atraídos por alguien hasta la consolidación de una relación estable.

¿Puede el sueño influir en una relación de pareja? / Freepik

Esa progresión ha sido estudiada por diferentes autores, que identifican al menos cinco fases relativamente bien diferenciadas:

Enamoramiento. Establecimiento de un primer compromiso. Crisis de la idealización inicial. Estabilización del sentimiento amoroso. Consolidación profunda de la relación.

En cuanto al estadio inicial del enamoramiento (que es donde encontramos más pasión y es a veces el único que tenemos en cuenta y en el que nos estancamos, bien para idealizarlo como meta o bien para decidir no seguir adelante) también se han individualizado distintos momentos cuyo conocimiento puede tener interés siempre que no los consideramos como un guion fijo, pues no sucede así en todas las parejas.

El enamoramiento se inicia con un periodo presidido por la atracción física y sexual, pasa por una etapa de hipervaloración del otro y avanza a un momento en el que se empieza a considerar la posibilidad de incorporar a esa persona a nuestra vida.

Y concluye habitualmente con un “toque de realidad” en el que disminuye la intensidad arrebatadora de la atracción y de la visión monolíticamente positiva del otro.

El enamoramiento es tanto un fenómeno emocional como biológico. / Rawpixel. Freepik.

Este punto puede ser el final de una historia o transformarse y avanzar hacia un intercambio más profundo y realista, que es cuando el enamoramiento puede realmente empezar a considerarse amor y la base de una relación auténtica con posibilidades de consolidarse a pesar de altibajos y crisis.

¿Es algo más que química?

Es química, es física y también respeto y muchas más cosas a la vez. Pero la química es fundamental. Especialmente en los primeros momentos, cuando la atracción y la pasión son los elementos dominantes, el cerebro y el organismo en su conjunto son un remolino de cascadas de neurotransmisores y hormonas que marcan la intensidad y el atractivo de estos momentos.

Posiblemente, la sustancia predominante es la dopamina, responsable de las sensaciones de placer y euforia. La adrenalina nos causa las características respuestas de aceleración cardíaca, rubor, sudores, alteraciones del apetito y del sueño.

La feniletilamina, familiar de las anfetaminas, agrega intensidad a todas las vivencias, cargándonos de optimismo y energía.

En una segunda fase, la oxitocina, liberada especialmente (pero también por nuestras expectativas e ilusiones) tras el contacto físico, nos hace sentirnos unidos profundamente a la otra persona.

La oxitocina juega un papel fundamental en el parto y en la lactancia / Freepik

Cuando sus niveles descienden, la química nos puede gastar bromas pesadas, pues la bajada de la simpática oxitocina y la subida del cortisol pueden contribuir a tormentas de celos.

Por último, la tan famosa serotonina también participa en este milagro químico. Su presencia contribuye al sentimiento de felicidad que nos embarga mientras dura el enamoramiento.

Una pega es que sus efectos se hacen menores con el tiempo y podemos caer en la trampa de buscar mantenerlos compulsivamente, bien pidiendo cada vez más pruebas de amor, bien multiplicando el número de relaciones de forma compulsiva.

Pues este tsunami químico, atrayente y motivador, no es inacabable. Disminuye y a veces con él acabamos nuestro acercamiento a la otra persona. Cuando el interés va más allá del brillo de estos fuegos de artificio, la seducción química pierde protagonismo en favor de otros elementos que nos interesan de la pareja.

¿Cómo expresar sentimientos de amor?

Si estoy pensando en que me tengo que sentir de una forma determinada, estoy viviendo la relación desde la mente, desde mis creencias, y así es difícil saber si amo a alguien o no.

Sobre cómo expresar de forma sana sentimientos de amor: la ventaja del amor es que admite múltiples canales. El riesgo es que nos constriñamos a las manifestaciones puramente físico-eróticas o materiales.

Más allá de la relación sexual o los regalos, el amor es escucha abierta, interés por la intimidad del otro y respeto de la misma, cercanía física, incluso en forma de juego, como manifestación de que necesitamos recibir y dar afecto y proximidad sensual y puramente humana.

La terapia de pareja puede ser fundamental durante el proceso de recuperación del cáncer / Freepik

A veces también es controlar nuestras neuras y confiar, dejar el espacio suficiente a la privacidad de la pareja, tolerar los silencios y evitar la tendencia a la posesión.

Otro ámbito, sin duda, es reforzar la confianza del vínculo en sí mismo, al margen del amor que existe entre ambos. Amar es estar sin sujetar, sin fiar la fortaleza del sentimiento a la dependencia o la inseguridad del otro.

¿Es saludable necesitar ayuda para gestionar una relación?

Siempre es saludable pedir ayuda si la necesitamos. Recordemos que socialmente hay muy mala información sobre lo que es una relación y lo que no.

Las creencias preestablecidas sobre lo que “debe ser” una pareja sana a veces son el peor enemigo de la comunicación sincera y de la sensación de bienestar de dos que comparten un afecto íntimo.

No es infrecuente que en un asesoramiento de pareja, la principal tarea sea abrir ventanas a las diversas formas que puede adoptar el amor de dos personas y ayudar a descubrir las fortalezas de un vínculo que se estaba cuestionando en función de las erróneas expectativas surgidas de lo que marcan los medios, los conocidos, la educación recibida, las inseguridades personales…

Una relación de pareja es un proyecto compartido, con diversos componentes (sexual, emocional, incluso ético…) cuyo peso varía en función de las personas y de los períodos.

El respeto, la capacidad de compartir y de comunicarse, de negociar cambios con sinceridad, serán los elementos fundamentales para que tal relación siga siendo una pareja sana o en proceso de crisis o incluso ruptura.

¿Hay solo una forma de expresar amor? ¿Qué es amor romántico y qué no?

Cada persona expresa el amor a su manera, es importante conocer nuestra forma y la forma de nuestra pareja. De hecho, son cinco tipos de lenguaje del amor: palabras, contacto físico, detalles, tiempo de calidad y actos de servicio.

¿Enamoramiento y amor, cuáles son las diferencias?

El enamoramiento es algo que viene desde fuera y que es más bien temporal. El amor nace de dentro de uno mismo, y nos lleva a ver al otro, ver tanto sus cualidades positivas como negativas, y a que nos apetezca estar con esa persona y conocerla.

¿Es bueno idealizar a una pareja?

Esto es un error gravísimo. La idealización parte del concepto de que la persona que idealiza no está viendo la realidad de la pareja. Está omitiendo información importante. Es todo un juego mental. Cuando la pareja se cae del pedestal, empiezan los problemas.