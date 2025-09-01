Descubre cómo restablecer tus hábitos de sueño después del verano con estos 10 consejos prácticos

Durante el verano, la mayoría de los españoles cambia sus hábitos de sueño. Esto se debe, principalmente, al mayor número de horas de luz que recibimos, las cuales alteran el ciclo circadiano, nuestro reloj biológico, que contribuye a que los periodos de vigilia y descanso. Volver a la rutina es necesario para la salud.

El doctor Carlos Egea, neumólogo y coordinador del Año SEPAR 2025/26 de los Trastornos Respiratorios del Sueño, explica que "la falta de sueño no solo provoca irritabilidad y cansancio en niños y adultos, sino que puede empeorar enfermedades preexistentes o contribuir a desencadenar la aparición de otras enfermedades relacionadas con el metabolismo, como la diabetes o la obesidad.

Algunos estudios arrojan que los adultos españoles duermen solo 6,5 horas de media, una hora y media menos de lo aconsejado, por lo que esta época del año puede ser una oportunidad de oro para revertir estos datos".

El sueño ocupa un tercio de la vida de las personas, es una necesidad primaria, al igual que comer o respirar. El buen dormir, que proporciona descanso, conserva las funciones mentales, consolida la información adquirida durante la vigilia, optimiza el rendimiento cognitivo, afecta a las hormonas del crecimiento y del estrés, al sistema inmunitario, a la presión arterial y a la salud cardiovascular.

La falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades del corazón e infecciones. Durante el sueño, el cuerpo libera hormonas que ayudan a reparar las células y a controlar el uso de la energía que hace el cuerpo. Dificulta la concentración, provoca cansancio, altibajos anímicos, irritabilidad y reducción de las defensas, con riesgo de contraer infecciones.

Dormir mal aumenta el riesgo de padecer enfermedad de Alzhéimer / Freepik

10 pasos para dormir mejor después del descontrol de las vacaciones

A la vuelta de vacaciones, es necesario recuperar los buenos hábitos del sueño, que resulta es clave para encarar de nuevo las actividades habituales. El inicio del nuevo curso es el momento ideal para establecer horarios que preserven el descanso, siguiendo una regularidad a la hora de ir a dormir y a la de despertar.

Para adaptarnos a la vuelta a la normalidad y recuperar las pautas de sueño después de las vacaciones, es recomendable retomar gradualmente los horarios habituales, crear un ambiente propicio para el sueño, evitar estimulantes antes de dormir y establecer una rutina relajante. Para retomar una buena rutina, los especialistas de SEPAR recomiendan: