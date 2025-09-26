¿Oyes cada vez peor? Deberías preocuparte porque podría ser un síntoma de alzhéimer o demencia

Solo el 6% de los españoles mayores de 65 años relaciona la pérdida auditiva con la demencia, a pesar de ser el principal factor de riesgo a partir de la mediana edad, según se desprende del estudio sociológico sobre Pérdida Auditiva en Mayores de 65 años realizado en España por MED-EL, una compañía de soluciones auditivas.

La demencia es una enfermedad de carácter crónico o progresivo. Se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva, afectando a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio.

Aunque comúnmente afecta a los mayores, puede darse en personas en cualquier franja de edad. Y es que, a pesar de que es la edad uno de los principales factores de riesgo para su aparición, no es el único.

Consejos de los expertos para prevenir la demencia / Freepik

La pérdida auditiva no tratada aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, con el consiguiente aislamiento social, depresión y dificultad para comunicarse. Así, un estudio ha destacado que las personas con pérdida auditiva leve presentan el doble de riesgo de desarrollar demencia, frente a aquellas que pueden oír bien. Y, además, las personas con hipoacusia severa tienen un riesgo hasta cinco veces mayor

Los expertos en audición destacan la relevancia de tratar la pérdida auditiva para contribuir a la mejora de la cognición y la reducción del riesgo de esta enfermedad

Ante la celebración del Día Mundial del Alzhéimer, el próximo 21 de septiembre, los expertos en audición destacan la relevancia de tratar la pérdida auditiva para contribuir a la mejora de la cognición y la reducción del riesgo de esta enfermedad y otras formas de demencia.

¿El tratamiento de la pérdida auditiva previene el alzhéimer?

Aunque todavía no existe evidencia suficiente como para confirmar que el tratamiento de la pérdida auditiva puede prevenir el alzhéimer, lo cierto es que cada vez hay más ensayos observacionales que sugieren que el uso de esta tecnología auditiva podría reducir el riesgo de demencia.

De hecho, se sabe, explican los expertos de la compañía, que los implantes cocleares son la única opción de tratamiento para restaurar la audición y mejorar potencialmente la salud cognitiva de las personas con pérdida auditiva grave o profunda.

La edad no es el único factor de riesgo de la demencia, la pérdida auditiva también / Freepik

En la primera fase de la demencia, la memoria a corto plazo se deteriora, la capacidad de aprendizaje se vuelve complicada y comienzan las primeras dificultades con el lenguaje

Fases de la demencia

La demencia, que no es otra cosa que un conjunto de síntomas que afectan a la memoria, razonamiento y comportamiento, suele aparecer y desarrollarse lentamente, por lo que los pacientes suelen pasar por tres fases.

En la fase inicial existe un daño cognitivo leve . La memoria a corto plazo se deteriora, la capacidad de aprendizaje se vuelve complicada y comienzan las primeras dificultades con el lenguaje.

. La memoria a corto plazo se deteriora, la capacidad de aprendizaje se vuelve complicada y comienzan las primeras dificultades con el lenguaje. En la fase intermedia, el deterioro cognitivo es moderado . La memoria a largo plazo comienza a fallar, y aunque no la han perdido totalmente, ya no son capaces de aprender o recordar información nueva, y aparecen dificultades para mantener su conocimiento del espacio.

. La memoria a largo plazo comienza a fallar, y aunque no la han perdido totalmente, ya no son capaces de aprender o recordar información nueva, y aparecen dificultades para mantener su conocimiento del espacio. En la fase más avanzada, es irreversible. Los pacientes pierden la memoria a corto y largo plazo. En esta fase, cuando la persona pasa a ser totalmente dependiente.

Solo el 25 por ciento de las personas mayores de 80 años usan audífonos, cuando el 80 por ciento de ellos tienen una pérdida auditiva significativa / Freepik

Consejos para prevenir los problemas cognitivos

No existe un remedio infalible para prevenir la demencia, pero hay medidas a adoptar que pueden llegar a ser de gran utilidad.