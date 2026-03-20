¿Debe preocupar el brote "explosivo" de meningitis en Reino Unido? "Las farmacias están desbordadas"

La meningitis vuelve a copar titulares en la prensa internacional. En esta ocasión, por un brote que ha provocado que Reino Unido declara la "emergencia nacional". En las últimas horas, dos jóvenes estudiantes han fallecido a causa de esta enfermedad infecciosa y se han notificado -hasta el momento- 20 casos. Las primeras investigaciones de las autoridades sanitarias del país parecen haber encontrado el nexo de unión: una discoteca de Canterbury, uno de los principales destinos turísticos de Reino Unido, entre el 5 y el 7 de marzo.

Pero no se queda ahí. Además, Francia ha confirmado un caso de meningitis en una persona que, probablemente, estuvo en esa misma discoteca en las fechas indicadas. Los brotes de meningitis causados por Neisseria meningitidis suelen producirse en pequeños gruposo en lugares donde se congrega mucha gente. Aunque pueden producirse algunos casos secundarios entre los contactos cercanos de los casos, la enfermedad no se propaga masivamente como, por ejemplo, un virus respiratorio.

El riesgo en la Unión Europea es "bajo"

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) no ha tardado en atenuar la preocupación ciudadana. "La probabilidad de exposición e infección en la población general es insignificante. Para las personas expuestas a este evento en Kent que ya han sido vacunadas contra el meningococo B, la probabilidad de infección es baja, ya que están protegidas por la vacuna", explican en un comunicado.

También aclaran que ntre las personas expuestas a la meningitis que no están vacunadas, el riesgo de infección es "moderado". Sin embargo, si han transcurrido más de 10 días desde la fecha de exposición, el riesgo de desarrollar la enfermedad "se reduce considerablemente, dado que el período de incubación es de hasta 10 días". Entre los contactos cercanos de los casos, se deben implementar medidas de control específicas con antibióticos preventivos y vacunación contra el meningococo B.

Vacuna de la meningitis, en una imagen de archivo. / BERNABÉ / JAVIER LALÍN

El panorama en Reino Unido es completamente diferente. El fallecimiento de dos personas y el contagio de una veintena ha provocado alarma en la sociedad británica que trata por todos los medios conseguir vacunas contra esta enfermedad, lo que está dejando sin existencias a las farmacias del país.

Mientras tanto, se han administrado más de 2.500 dosis preventivas de antibióticos entre los alumnos de la Universidad de Kent, contactos cercanos y personas que hubieran asistido a la discoteca Chemistry entre esas fechas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha subrayado la necesidad de realizar rastreos y aplicar tratamiento temprano.

Meningitis: síntomas, causas y formas de prevenirla

La meningitis es una inflamación de las membranas (meninges) que recubren el cerebro y la médula espinal. Se puede manifestar con fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia. La mayoría de los casos están causados por virus, pero también pueden ser provocadas por bacterias (como Neisseria meningitidis o meningococo, Streptococcus pneumoniae o neumococo o Haemophilus influenzae tipo b) y, más raramente, por parásitos y hongos.

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La mejor manera de prevenir esta enfermedad es la vacunación. Tras el contacto estrecho con un enfermo se administra antibiótico. En Reino Unido, El precio de la vacuna en Reino Unido ronda las 110 libras (127,35 euros) por dosis. Y como se requiere entre dos y tres inyecciones, el total ascidente a entre 220 y 330 libras (entre 254,71 y 382,07 euros). En nuestro país, la vaucna contra el meningococo B y ACWY (tetravalente) es gratuita al incluirse en el calendario vacunacional en el año 2024.