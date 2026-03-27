¿No dejas de estornudar? Ojo: puede ser alergia y no un simple resfriado

Los alergólogos lo tienen claro. Esta primavera será "especialmente intensa" para los alérgicos estacionales, sobre todo, para aquellos que viven en el centro y sur peninsular. La peor parte se la llevarán en la Comunidad de Madrid, donde se prevén más de 6.000 granos de pólenes por metro cúbico, Castilla-La Mancha, Extremadura (ojo con el olivo) y Andalucía.

De ahí, que durante estas semanas las consultas de los especialistas estén a rebosar de pacientes con síntomas alérgicos: congestión nasal, conjuntivitis, picor en la garganta, rinitis... y los estornudos, que es uno de los más frecuentes y que, a menudo, hacen que se puedan confundir con otras patologías como los resfriados. Como nos explica la divulgadora y farmacéutica Irene González (@boticonsejo), "muchas veces lo que parece un resfriado o catarro persistente no lo es, sino que puede confundirse con una rinoconjuntivitis alérgica. Aunque pueden tener algunos puntos en común, como veremos, hay señales que nos van a ayudar a poder diferenciarlos".

La clave está, precisamente, en los síntomas: cuándo aparecen, cuánto duran, y cuáles serán aquellos específicos de cada uno. Es fácil confundirlos porque comparten algunos síntomas como congestión y goteo nasal, estornudos, etc. Algunas personas asocian automáticamente estos síntomas con un resfriado, por lo que pueden acabar confundiendo resfriado y alergia. Pero en realidad, "su origen es completamente distinto: el resfriado es una infección viral, mientras que la alergia responde a la activación del sistema inmunitario frente a un alérgeno", señala.

Diferencias entre catarro y alergia primaveral

Hay varias señales que nos ayudan:

Por ejemplo, el catarro puede acompañarse de fiebre o febrícula; la mucosidad es más espesa, amarillenta o verdosa, y los síntomas son continuos y persisten durante todo el día.

Por el contrario, la rinoconjuntivitis alérgica no se acompaña de fiebre, es más fluctuante durante el día, y la mucosidad suele ser en forma de goteo nasal continuo.

El tiempo de duración también es una pista. "Un catarro común suele durar entre 7 y 10 días. Sin embargo, la duración de los síntomas de una alergia es más variable: de horas, días, a largas temporadas, en función de la exposición a los alérgenos. Además, si estos síntomas se repiten durante la misma época del año, empeorando en los días soleados y con viento, es muy posible que sea una rinoconjuntivitis alérgica", hace hincapié la especialista.

Cada vez hay más afectados por el polen / Agencias

No todos los antihistamínicos tratan todos los síntomas

La farmacéutica recalca que "los antihistamínicos son el tratamiento de elección para las enfermedades alérgicas, sin embargo, no todos son iguales ni se emplean para lo mismo. Hay antihistamínicos que estarán indicados para tratar solo algunos síntomas de las alergias y otros llegan a tratar todos los síntomas, es decir, los síntomas nasales y oculares".

Por ello, resulta fundamental individualizar el tratamiento. Además, "un aspecto de gran interés e importancia para los pacientes es la sensación de sueño relacionada con los antihistamínicos. Algunos de ellos pueden producir sedación o somnolencia, afectando al rendimiento, la concentración y en general a la calidad de vida de los pacientes. Por ello, cada vez se valoran más las opciones que, además de ser eficaces para tratar la alergia, se adapten al ritmo de vida".

Para el tratamiento de la rinoconjuntivitis alérgica pueden usarse combinaciones de varios tratamientos: además de los antihistamínicos orales, se pueden añadir sprays nasales y colirios. "Los lavados nasales son bien tolerados, tienen un excelente perfil de seguridad y un bajo coste, por lo que en la actualidad su uso es ampliamente recomendado en el tratamiento de la alergia, con un efecto beneficioso adicional cuando se usa en combinación", matza la farmacéutica. Respecto a los colirios, "las lágrimas artificiales ayudan a aliviar temporalmente las alergias oculares al eliminar los alérgenos del ojo y también alivian la sequedad e irritación ocular al aportar humedad".

Los 7 consejos sencillos para evitar los síntomas de la alergia al polen

Adoptar algunas medidas en el día a día puede ayudar a reducir de forma significativa la exposición y, con ello, los síntomas:

Evite el contacto directo con las plantas productoras del polen al que se tiene alergia y disminuir las actividades al aire libre durante las horas de máxima polinización (de 5 a 10 de la mañana y de 7 a 10 de la tarde)

Mantener una higiene frecuente de manos, nariz y ojos

Viaje en coche con las ventanillas cerradas, evitando, si es posible, desplazamientos en moto o bicicleta

En el domicilio, utilice el aspirador y bayetas húmedas para limpiar el polv o

o Duerma con las ventanas cerradas

Usar gafas de sol y mascarilla al aire libre si es necesario

Tener en cuenta que los niveles de polen aumentan en días de viento fuerte o tormenta

Además, cuando sea necesario, "es importante recurrir al tratamiento más adecuado en función de los síntomas y del estilo de vida, siempre siguiendo la prescripción médica o el consejo farmacéutico", remarca.

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