Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus barco CanariasSuspensión de las clases por la visita del papaEl mayor alijo de cocaínaPolicía Local LPGCColas kilométricas en la GC-1Callaos en La CícerUD Las PalmasTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Salud

Qué es el hantavirus: síntomas, contagio y riesgos del virus detectado en el crucero que llegará a Canarias

El brote en el MV Hondius ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, transmitida por roedores, que puede causar cuadros respiratorios graves y requiere atención hospitalaria en los casos más severos

Vista general del crucero MV Hondius estacionario del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

Vista general del crucero MV Hondius estacionario del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. / AFP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y en el que viajan varios españoles, ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. El virus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.

Según las últimas informaciones, el brote en el crucero deja varios afectados y tres víctimas mortales, mientras las autoridades sanitarias coordinan la gestión del buque y la atención a las personas enfermas. La Organización Mundial de la Salud y España trabajan en el seguimiento del caso y en las medidas necesarias para evitar nuevos contagios.

Síntomas

El hantavirus suele comenzar con síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, la enfermedad puede empeorar rápidamente y provocar tos seca, náuseas, vómitos, malestar general y dificultad para respirar.

En los casos graves, los pacientes pueden necesitar ingreso hospitalario, incluso en UCI, con oxígeno, ventilación mecánica u otros cuidados de soporte. No existen antivirales específicos contra el hantavirus, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y sostener la función respiratoria.

Una de las claves del brote es que el hantavirus no suele transmitirse de persona a persona. Aun así, las autoridades sanitarias recomiendan extremar la vigilancia, identificar el origen de la exposición y aplicar medidas de limpieza y desinfección en los lugares donde pueda haber restos de roedores.

Noticias relacionadas y más

Prevención

Para prevenir la infección, los expertos aconsejan evitar el contacto con nidos, orina o heces de roedores, ventilar bien los espacios cerrados antes de limpiarlos y no barrer ni aspirar zonas potencialmente contaminadas sin desinfectarlas previamente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente grave en Gáldar: una colisión frontal deja cinco personas heridas en el norte de Gran Canaria
  2. Malestar entre usuarios del taxi en Las Palmas de Gran Canaria al ser bloqueados por la emisora Taragranca tras no usar un servicio
  3. Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina con destino final Canarias
  4. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  5. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
  6. El Gobierno de Canarias pretende reducir más de 260.000 metros cuadrados la Reserva de las Dunas de Maspalomas
  7. Hemos vivido una nueva etapa Covid': Las escuelas de surf de La Cícer piden una intervención en el litoral para reimpulsar sus negocios
  8. El restaurante escondido en Las Palmas de Gran Canaria el cordero al horno es la especialidad de la casa: raciones abundantes y comida casera

Un año de la tasa turística de Mogán: el Ayuntamiento recauda 1,4 millones con el tributo de 15 céntimos por persona y noche

Un año de la tasa turística de Mogán: el Ayuntamiento recauda 1,4 millones con el tributo de 15 céntimos por persona y noche

Más recursos y respeto a los acuerdos: los sindicatos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria exigen mejoras tras la dimisión de su jefa

Más recursos y respeto a los acuerdos: los sindicatos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria exigen mejoras tras la dimisión de su jefa

Alfonso Cabello aclara que el barco con pasajeros contagiados no hará escala en Canarias salvo emergencia sanitaria

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en marzo en Tarragona

Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en marzo en Tarragona

'Bailar el agua', petróleo y ferias tecnológicas

'Bailar el agua', petróleo y ferias tecnológicas

No es una calle más: Las Palmas de Gran Canaria asfalta una vía deteriorada por el paso continuo de vehículos pesados

No es una calle más: Las Palmas de Gran Canaria asfalta una vía deteriorada por el paso continuo de vehículos pesados

Los centros de mayores de Ingenio y Carrizal se movilizan por Cáritas

Los centros de mayores de Ingenio y Carrizal se movilizan por Cáritas
Tracking Pixel Contents