Así es el hantavirus de los Andes, la única cepa capaz de transmitirse entre personas: síntomas, incubación y letalidad

El hantavirus que ha causado tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La identificación ha sido posible gracias a una muestra tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, que atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles a Madrid, en concreto al Hospital Gómez Ulla.

Excrementos de ratas

Las evidencias actuales apuntan a los enfermos que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos.

Las personas contraen hantavirus generalmente por inhalación: ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores. Los hantavirus también se pueden propagar a través de la mordedura o el rasguño de un roedor, pero esto es raro.

La Provincia

Brotes en Argentina y Chile

El hantavirus de los Andes es un virus que causa una enfermedad grave llamada: Síndrome Pulmonar por Hantavirus. Es un tipo de hantavirus propio de Sudamérica, especialmente en países como Argentina y Chile. Se transmite principalmente por el contacto con roedores silvestres, sobre todo el ratón colilargo. De acuerdo al Ministerio de Sanidad, se han registrado brotes previos en Argentina (1996, 2018) y Chile (1997, 2004, 2014), que han ocurrido en contextos de exposición estrecha y prolongada, generalmente en entornos domiciliarios o durante el período prodrómico del caso índice.

Periodo de incubación

Sin síntomas, por lo general es de 1 a 3 semanas, con un rango de 3 a 45 días. Existen casos de personas infectadas con Hantavirus que cursan con infecciones asintomáticas, es decir, sin producir la enfermedad o con cuadros leves.

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Letalidad

En 2025, ocho países de la Región de las Américas -principalmente del Cono Sur- han notificado casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus (SPH). En total, se han registrado 229 casos y 59 fallecimientos, lo que supone una tasa de letalidad regional del 25,7%.

Sintomatología

En el caso de síndrome pulmonar por hantavirus los síntomas se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como «síndrome cardiopulmonar por hantavirus», que si bien es poco frecuente puede llevar a la muerte si no ser tratado a tiempo.

Tratamiento

No existe tratamiento específico. Aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.