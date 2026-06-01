¿Y si el cáncer no fuera una batalla? 'Cuidado con las palabras', la iniciativa que invita a reflexionar sobre cómo hablamos de la enfermedad

Durante décadas, expresiones como "luchar contra el cáncer", "ganar la batalla" o "perder la guerra" han formado parte del lenguaje habitual cuando se habla de cáncer. Son frases tan extendidas que rara vez se cuestionan. Sin embargo, cada vez más especialistas y asociaciones de pacientes advierten de que estas metáforas bélicas pueden tener consecuencias emocionales para quienes conviven con un diagnóstico oncológico.

Con el objetivo de promover una comunicación más empática, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) ha puesto en marcha la iniciativa 'Cuidado con las Palabras', una campaña de concienciación social desarrollada con el apoyo de BeOne Medicines. El proyecto busca reflexionar sobre el lenguaje que se utiliza al hablar del cáncer y proponer alternativas más respetuosas con la experiencia real de los pacientes y sus familias.

La campaña parte de una idea sencilla: las palabras no son neutrales. La forma en la que una sociedad habla sobre una enfermedad condiciona la manera en la que los propios pacientes conviven con ella. Según explica la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, el problema surge cuando el cáncer se presenta como una batalla en la que todo depende de la fuerza de voluntad del paciente.

“Llevamos años hablando del cáncer como una lucha o una batalla, y lo hemos asumido como algo normal. Pero no lo es. Ese lenguaje coloca sobre la persona una responsabilidad que no le corresponde, como si todo dependiera de su actitud o de su fuerza. Y eso no es justo. El cáncer es un proceso complejo, y lo que las personas necesitan no es que se les exija luchar, sino que se las acompañe, se las entienda y se las respete, también en la forma en la que hablamos de lo que están viviendo”, afirma.

Una herramienta que propone alternativas más humanas al lenguaje bélico

La campaña se apoya además en evidencia científica que relaciona el uso de metáforas bélicas con mayores niveles de miedo, frustración y sensación de fracaso cuando la enfermedad no evoluciona favorablemente. Por el contrario, los expertos apuntan que expresiones centradas en el acompañamiento, cuidados o el proceso ayudan a afrontar mejor el diagnóstico y favorecen una comunicación más sincera tanto con el entorno como con los profesionales sanitarios.

La herramienta es capaz de detectar en la red social X publicaciones que utilizan el lenguaje bélico relacionado con el cáncer y dar alternativas más empáticas / BeOne y GEPAC

Para trasladar este mensaje a la sociedad, GEPAC ha desarrollado una herramienta basada en tecnología de última generación capaz de detectar en la red social X publicaciones que utilizan el lenguaje bélico relacionado con el cáncer. Cuando identifica términos como "batalla", "combate" o "guerra", propone alternativas más humanas y respetuosas.

La iniciativa se complementa con una página web específica que incluye un glosario de expresiones alternativas, materiales divulgativos y vídeos elaborados por el equipo de psicooncología de la asociación. Precisamente estos profesionales han sido los encargados de diseñar el contenido de la campaña para garantizar que responde a las necesidades emocionales reales de los pacientes.

"La campaña está dirigida a toda la sociedad porque todos tenemos interiorizada y, en muchos casos, normalizada la forma en la que nos referimos al cáncer", explica Isabel López, psicooncóloga de GEPAC. "El lenguaje influye directamente en la vivencia emocional de la enfermedad. Cuando utilizamos metáforas bélicas, aumentamos la presión y la sensación de fracaso si las cosas no evolucionan como se espera. En cambio, una comunicación más empática facilita la expresión emocional, mejora la comunicación y contribuye al bienestar psicológico".

Las palabras también cuidan emocionalmente en cáncer

La reflexión sobre el lenguaje no es nueva. El pasado mes de octubre, el Congreso de los Diputados respaldó la importancia de utilizar un lenguaje más responsable y empático sobre el cáncer, en una proposición no de ley orientada a su uso en el ámbito político e institucional. Además, distintas iniciativas relacionadas con la humanización de la atención oncológica han contado en los últimos años con el respaldo de la Reina Letizia, que ha defendido en numerosas ocasiones la importancia de situar a las personas en el centro del abordaje de la enfermedad.

Desde BeOne Medicines, compañía especializada en oncología que apoya la campaña, consideran que la innovación en cáncer no debe limitarse únicamente a los tratamientos. Cristina García Medinilla, directora general de la compañía en España y Portugal, sostiene que la dimensión emocional sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes.

“Durante mucho tiempo esta vertiente ha sido la más olvidada. Con ‘Cuidado con las Palabras’ ponemos el foco en la experiencia real de las personas y en la importancia de cuidar también cómo hablamos del cáncer”, señala.