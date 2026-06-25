EVA Bridge, el nuevo modelo de coordinación asistencial que busca mejorar la atención del paciente tras un infarto

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo el principal problema de salud en España, según los últimos datos disponibles, siguen siendo la primera causa de muerte y hospitalización en el país, con miles de nuevos casos de infarto y otras patologías cardíacas cada año. La prevención y el control de los factores de riesgo siguen siendo fundamentales, pero los especialistas advierten de que uno de los grandes desafíos continúa estando en la atención posterior al episodio agudo.

En este contexto nace EVA Bridge, un nuevo modelo de coordinación asistencial que busca mejora el seguimiento de los pacientes tras sufrir un infarto y reducir el riesgo de nuevas complicaciones. La iniciativa ha sido puesta en marcha por la compañía farmacéutica Daiichi Sankyo, y avalada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA). El proyecto plantea una coordinación más estrecha entre los servicios de Cardiología y Atención Primaria para mejorar la calidad de atención y el seguimiento de los pacientes con Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA).

La necesidad de mejorar esta coordinación responde a una realidad preocupante. Según los datos recogidos en la iniciativa, el 73 % de los pacientes con riesgo cardiovascular elevado no logra alcanzar los objetivos recomendados de colesterol LDL, una situación relacionada con la falta de intensificación terapéutica, la inercia clínica y los problemas de adherencia al tratamiento.

Además, la adherencia sigue siendo uno de los principales obstáculos. El documento señala que el 67,7 % de las personas que han sufrido un infarto abandona la medicación durante el primer año tras el episodio cardiovascular. Los expertos recuerdan que una mejora de apenas un 10 % en el cumplimiento terapéutico permitiría evitar alrededor de 8.700 muertes y ahorrar más de 75 millones de euros al sistema sanitario

Un seguimiento estructurado durante más de un año

Este modelo ha sido trabajado y consensuado por ocho centros hospitalarios a nivel nacional, que han aportado su experiencia clínica y organizativa. Entre los participantes se encuentran el Hospital Universitario de Bellvitge (Cataluña), coordinador del programa y cuya experiencia se ha tomado como referencia, el Hospital Universitario de Cruces (País Vasco), el Hospital Universitario de Son Llàtzer (Baleares), el Hospital Universitario de La Candelaria (Canarias), el Hospital General de Valencia (Comunidad Valenciana), el Hospital de Ferrol (Galicia), el Hospital Costa del Sol (Andalucía) y el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

A diferencia de otros modelos asistenciales, EVA Bridge establece un itinerario de seguimiento de entre 12 y 15 meses divido en varias fases. La primera comienza durante la hospitalización y el momento del alta, cuando el paciente recibe información detallada sobre su situación clínica y una hoja de ruta personalizada.

Posteriormente se activa una fase de seguimiento intensivo durante los primeros quince días tras abandonar el hospital. En este periodo se realizan visitas presenciales y llamadas telefónicas proactivas para resolver dudas, reforzar la adherencia al tratamiento y detectar posibles incidencias de forma precoz. Entre los dos y los seis meses posteriores al infarto se desarrolla una tercera etapa centrada en la estabilización del paciente. Durante este tiempo se monitorizan parámetros clave como el colesterol LDL, se revisan los tratamientos y se refuerza la educación sanitaria orientada a la prevención de recaídas.

Finalmente, a partir del primer año, el paciente entra en una fase de continuidad de cuidados crónicos, con controles periódicos y seguimiento desde Atención Primaria y otros profesionales sanitarios para mantener la estabilidad clínica y prevenir nuevas complicaciones.

El objetivo es mejorar la atención y la calidad de vida del paciente postinfarto

Para Víctor Reyes Alcázar, presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencia (SECA), "la calidad asistencial se construye a través de modelos organizativos bien definidos, apoyados en herramientas de evaluación, indicadores y toma de decisiones basadas en la evidencia". Además, considera "clave avanzar hacia procesos estandarizados que pongan al paciente en el centro y reduzcan la variabilidad clínica".

En la misma línea, el presidente de SEDISA, José Soto, sostiene que "la transformación del sistema sanitario pasa, inevitablemente, por una mejor organización y gestión de los procesos asistenciales" y defiende la necesidad de eliminar barreras entre niveles asistenciales mediante herramientas de coordinación y digitalización.

Por su parte, Raquel Coca, Head de Especialidades de Daiichi Sankyo España, destaca que "la coordinación efectiva entre los profesionales sanitarios de Cardiología, Atención Primaria y Enfermería permite ofrecer respuestas más ágiles, homogéneas y centradas en las necesidades de los pacientes, contribuyendo de forma significativa a la mejora de los resultados en salud".

Con las enfermedades cardiovasculares todavía al frente de las estadísticas de mortalidad en España, iniciativas como EVA Bridge busca reducir la distancia que existe entre el hospital y el seguimiento posterior, uno de los momentos más decisivos para evitar nuevas complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.