Raquel Serrano

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Kiko Rivera vuelve a sufrir un ictus: "Esta vez ha sido un poco más fuerte"

Kiko Rivera ha vuelto a sufrir un ictus. Apenas unas horas después de cancelar sus compromisos profesionales por un grave problema de salud, ha sido el propio DJ quien ha desvelado que ha sufrido un ictus. El hijo de Isabel Pantoja asegura que se encuentra bien y explica que, aunque le han quedado algunas pequeñas secuelas, confía en recuperarse por completo con el paso del tiempo y la rehabilitación. En su comunicado, Rivera apunta al estrés como uno de los posibles desencadenantes. Asegura que la presión mediática constante y las informaciones publicadas sobre él han terminado pasándole factura.

El artista sufrió su primer ictus en octubre de 2022, con 38 años, y ahora ha confrimado que ha vuelto a padecer un accidente cerebrovascular. El nuevo episodio, según ha relatado, ha sido "un poco más fuerte" y le ha dejado algunas secuelas. Pero, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un segundo ictus? Según explican los especialistas de Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas Sevilla, el cual forma parte del Instituto de Neurociencias de Vithas, "la recurrencia de un ictus puede causar un daño mucho más profundo que el primer episodio. Las áreas afectadas pueden ser las mismas o diferentes, pero en ambos casos, las capacidades funcionales del paciente se ven gravemente comprometidas”.