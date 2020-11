La ilusión se cuece a fuego lento

El reloj marca las 11.00 horas y los nervios están a flor de piel. Ultimando los preparativos de su propuesta gastronómica se encuentra Baba Ndiaye, un joven de 27 años, de nacionalidad senegalesa, que llegó al Archipiélago en 2010. "Me he animado a hacer este curso porque en Canarias existen muchas oportunidades laborales en el sector de la hostelería", comenta con entusiasmo, mientras examina con detenimiento la textura de la berenjena a la marinera que acaba de preparar.

Ndiaye no puede evitar la emoción al explicar las causas que le hicieron abandonar su país. "Allí la vida es muy dura, y tienes que salir si quieres tener una buena calidad de vida. Es lo único que puedes hacer para sobrevivir y poder disponer de otras oportunidades", comenta el joven, minutos antes de presentar al jurado el plato que con tanto esfuerzo ha elaborado.

Sinry Alvarado es otra de las alumnas del curso. Tiene 18 años y llegó de Honduras en 2013 con el propósito de encontrar una vida mejor. "En mi país la vida es muy dura y la gente se ve obligada a emigrar a otros países. He aprovechado estos años para estudiar, y ahora he querido probar suerte en la cocina", cuenta sonriente. "Llevo tres meses inscrita en el curso", prosigue, " y cuando me apunté ya estaba avanzado, pero yo he estado dando lo mejor de mí para ponerme al día".

Alvarado valora muy positivamente su estancia en el curso, y confía en poder conseguir un empleo tras finalizarlo. "Me encantaría dedicarme a la cocina, lo tengo muy claro. He preparado un plato de verduras y champiñones que me he inventado, y solo espero que le guste al jurado", manifiesta con ilusión, mientras se dispone a atravesar la puerta que la llevará a la sala en la que aguarda al jurado.

A su lado se encuentra Omar Mosameh, de nacionalidad marroquí. Tiene 20 años y llegó a las Islas en patera, desde su tierra natal, siendo aún menor de edad. "Tenía 15 años cuando tomé la decisión de subirme yo solo a una patera, junto a otras 28 personas desconocidas, para ofrecerle un futuro mejor a mi familia. Estuve primero en Lanzarote, y a los tres meses me trasladé a un centro de menores de Gran Canaria", relata Mosameh. Asimismo, el joven alienta a otros adolescentes que en la actualidad atraviesan por esa situación a "perseguir sus objetivos", y a trabajar para conseguirlos. "Intento a ayudar con el idioma a los migrantes que llegan a Canarias, porque es muy duro verse en un país sin nada y encima no poder ni expresarse", resalta el estudiante de cocina.

Para participar en el certamen, y con el fin de cautivar el paladar del tribunal gastronómico, el joven cuenta que se ha aventurado a preparar una musaka de espirulina. "La primera vez que escuché la palabra fue en este curso, y me animé a prepararla con soja", confiesa. Y agrega con ímpetu, "lo que más destaco de este curso son las habilidades que he podido aprender".

Sin parar de supervisar a sus alumnos se encuentra Arham Marrero, el docente que asume la responsabilidad de impartir la formación ocupacional de este curso, que concluirá el próximo mes de noviembre. "El objetivo de este certamen es darle la oportunidad a los alumnos de que demuestren los conocimientos que han adquirido hasta el momento. Por eso, contamos en el jurado con integrantes que representan a diferentes empresas, que pueden estar interesados en contratarlos cuando finalicen la fase práctica", explica el chef.

Por lo que concierne al proceso de elaboración de los platos, Marrero se muestra contundente al afirmar que, "he apoyado a todos los alumnos en todo lo que he podido. Ellos ponen la originalidad, y yo solo ejerzo como guía", aclara.

Marrero destaca de este grupo de alumnos "su predisposición al aprendizaje", y tiene la esperanza de que alguna empresa les ofrezca un contrato al finalizar los estudios. "Han colaborado mucho y no me ha resultado nada complicado enseñarles. Además, nuestra media la media de empleabilidad alcanza un 66%", enfatiza.

En cuanto a la selección de las algas como ingrediente base en este concurso, el cocinero aclara que "cada año elegimos un ingrediente diferente. En esta ocasión, le ha tocado el turno a la espirulina, pero los alumnos han tenido la posibilidad de elegir otro tipo", subraya el docente.

Llega el momento de valorar los platos y el jurado cobra especial protagonismo. De sus integrantes depende, en un 60%, la decisión de seleccionar el mejor plato. El otro 40% restante es competencia del público, que puede emitir su voto a través de las redes sociales. Será el próximo 7 de noviembre cuando se conozca la identidad del afortunado, que además será galardonado con una gran variedad de utensilios de cocina, con el fin de contribuir con su crecimiento profesional.