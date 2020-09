'El juego de la muerte': "Puede provocar lesiones permanentes"

El 'juego de la muerte' lleva al hospital a una niña de 12 años en Madrid./ Agencia ATLAS

Pero, ¿qué consecuencias médicas puede tener la realización de esta práctica? Especialistas médicos y Policía Nacional ya lo han avisado: "puede provocar convulsiones, alucinaciones, lesiones neurológicas y, en el peor de los casos, el fallecimiento". "Hacer esto conlleva muchísimo riesgo y yo creo que los jóvenes que lo practican no tiene conciencia de ello, algunos han acabado incluso hospitalizados", afirma contundente Leonardo Mata, médico de familia. "No se dan cuenta de que este estrangulamiento, en el peor de los casos, puede llevar a la muerte o lesiones irreversibles de tipo cognitivo", asegura.

"Al hacer esto el cerebro se queda sin oxígeno durante unos minutos y eso es malísimo, el cerebro es un órgano muy delicado, el cerebro no puede quedar sin oxígeno por mucho tiempo porque se producen muertes cerebrales, muertes de neuronas y secuelas que pueden ir de lo más mínimo hasta lo peor", sentencia el doctor.

"Esto es algo muy frecuente en la adolescencia. Como cuando se practica el 'balconing' en Mallorca. Estas prácticas no son de ahora, existen de siempre, y si encima le añades alcohol y sustancias ya es peor"

Julio Bobes - Psiquiatra

Pero el nacimiento de lo que también se conoce como 'Shocking Game' no viene de nuestras fronteras. Estados Unidos es el país que más casos ha documentado. Un estudio en 2008 del Center for Disease Control and Prevention (CDC) indicaba que, entre 1995 y 2007, se produjeron 82 muertes de niños y adolescentes probablemente debidas a esta práctica.

"Algo cultural"

Así pues, desde el punto de vista psiquiátrico, el doctor Julio Bobes tiene muy claro que se trata de un caso de imitación. "Lo que hacen es muy peligroso, pero se conectan a través de las redes y se imitan", señala. "Esto es algo muy frecuente en la adolescencia. Como cuando se practica el 'balconing' en Mallorca. Estas prácticas no son de ahora, existen de siempre, y si encima le añades alcohol y sustancias ya es peor. Si se pusiera de moda colgarse de los árboles lo harían", añade.

Por su parte, el doctor Mata reitera que "esto puede derivar en pérdidas de conocimiento, caídas, crisis epilépticas, daños cognitivos de todo tipo, pérdidas de la visión... es una práctica con mucho riesgo llevada al extremo. A lo mejor en fases iniciales no, pero esto produce un anoxia cerebral al comprimir la zona del cuello donde está la carótida y vasos principales. La oxigenación cerebral se ve comprometida".

En cuanto a las sensaciones que llevan a estos niños a realizar estas prácticas es todo un misterio. Según Bobes, "no se puede saber porque cada experiencia es única aunque lo cierto es que todo lo que sorprenda al sistema social llama la atención de los chavales". En este sentido, Mata añade que "esto ya no es solo un problema médico, es algo cultural, sociológico, juegan al hacerse notar".