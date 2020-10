No le han faltado respuestas a un joven estudiante de la Universidad del País Vasco. Su tuit no ha pasado desapercibido ni para estudiantes canarios, ni para los medios de comunicación. A Urtiz, con la cuenta @EzDut, se le ocurrió afirmar con prueba en mano- fechada en 2015-16- que la selectividad en Canarias es más fácil: "Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta? Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina". Desde el pasado 2 de junio, día que a Urtiz se le ocurrió escribir tal afirmación, no han parado de surgirle críticas y algún mensaje de apoyo. Unos se siente muy ofendidos, otros se limitan a insultarlo y muchos se lo toman con humor e ironía. Lo cierto es que a Urtiz parece encantarle la repercusión de su reflexión.

Tenemos una de las mejores Facultades de Medicina de España y su nota de corte no es accesible para cualquiera. Respeta a la gente que se lo curra sin insultar a nadie ante su fracaso; y si estudiar 2 semanas te parece épico, te va a dar una embolia cerebral si entras a medicina. — Blaugrana🔻 (@Blaugranatf) 2 de junio de 2019

Pero no solo en las redes se encuentra el debate, también en los principales periódicos del país, como son 'El Mundo' y 'El País'. El primero afirma que arranca la selectividad con pruebas desiguales en las comunidades autónomas. Para ello utiliza el testimonio de una estudiante: "El sistema de Selectividad es injusto: los exámenes son mucho más fáciles en Canarias y en Extremadura que en Castilla y León, donde son muy duros corrigiendo", se recoge de las declaraciones realizadas por Sandra, estudiante de Enfermería de la Universidad de Salamanca, con una media de un 8,5.

'El Mundo' demuestra estas diferencias en pruebas, correcciones y dificultades entre comunidades autónomas basándose en un estudio realizado por las investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, Judit Ruiz y Coral González, en el que destacan "diferencias sustanciales en la estructura, en los bloques de contenidos y en los criterios de corrección" en la asignatura, por ejemplo de Lengua Castellana y Literatura "en función de la comunidad autónoma en la que se aplica".

"El trabajo advierte que en Canarias no se evalúan bloques de contenido, como el discurso literario o el conocimiento de la lengua, que sí aparecen en los exámenes de otras comunidades. También hay diferencias respecto a los criterios de corrección ortográfica, que este periódico ha revisado tras recabarlos de todas las consejerías", explica 'El Mundo' al afirma haber realizado también una comparativa de exámenes entre pruebas de las mismas asignaturas de 2018 en diferentes comunidades.

Además recopila información que demuestra que los alumnos en Canarias superan con notas más altas las Selectividad que en el resto de comunidades a pesar de que, según un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "los alumnos canarios están a la cola en las tasas de rendimiento y de idoneidad".

Por su parte, 'El País' expone que "La selectividad sí es desigual" en función de los análisis de ocho expertos que han comprobado los ejercicios de Lengua castellana y Literatura e Historia de Andalucía, Canarias, Cataluña, Castilla y León, Madrid y País Vasco.

Uno de estos expertos, Almudena García, asesora de Lengua Castellana y Literatura de la EBAU en Castilla La Mancha, destaca el caso de Canarias por "fácil". "No hay ninguna pregunta que demuestre los conocimientos lingüísticos del alumno, ni teórica ni práctica", responde a 'El País'. Una opinión con la que no coinciden otros de los profesionales consultados que aseguran que en las Islas "se hacen preguntas muy concretas y bien seleccionadas".

Además, 'El País' también refleja la advertencia de Madgdalena Romera, profesora de la misma asignatura de la Universidad Pública de Navarra: "Que el enunciado del ejercicio canario no concrete qué elementos debe contener la respuesta del estudiante no significa que no se examine su comprensión lectora, su expresión escrita y sus conocimientos de lingüística".

Pero no solo se cuestionan las preguntas y cómo estén formuladas, también el criterio a la hora de corregir de los profesores. En esta cuestión, algunos profesionales consultados consideran que en el Archipiélago se es más generoso con la puntuación.

'Expansión' es otro de los medios que arranca la semana de la Selectividad alimentando el debate de las diferencias "poco comprensibles por CC. AA".

"Las mejores calificaciones por CC.AA. no coinciden con el mejor nivel de calidad y eficiencia testado durante la ESO o el bachillerato por pruebas externas. Las competencias en materia de educación están transferidas a las Comunidades Autónomas y por eso las pruebas de Selectividad no son iguales en todo el país", expone apoyando su argumento con el artículo de 'El Mundo' citado anteriormente en el que se se afirma que las pruebas en el Archipiélago están mal estructuradas y que las puntuaciones son más altas.

Y en medio de este debate comienza la primera jornada de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Canarias, a la que se presenta más de 5.000 alumnos cuya preparación se pone en duda antes de comenzar los exámenes.