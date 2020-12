Un aviso, una llamada, una fotografía, de fiesta y estudios, Whatsapp está omnipresente en la vida de más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo que intercambian unos sesenta mil millones de mensajes cada día. El estudio Whatsapp political discussion, conventional partipation and activist, publicado en la revista Information, Communication & Society del investigador y periodista Alberto Ardévol Abreu, docente de la Universidad de La Laguna y coautor del proyecto, realizó encuestas digitales durante seis meses en Estados Unidos, Nueva Zelanda y España, obteniendo datos de 3.307 personas que sugieren que las conversaciones de índole política establecidas por Whatsapp incentivan la participación política, tanto de manera convencional como activista.

Uno de los motivos es la "privacidad" de los usuarios. "WhatsApp proporciona un ambiente de discusión más controlado, en el sentido en que cuando envío un mensaje por esta aplicación puedo saber quién lo va a leer y quién no", comenta, "a lo mejor tengo una opinión radical sobre un tema y no quiero que la conozca mi jefe o una amiga que opina justo lo contrario". Por ejemplo, según Infojobs, una de cada cinco empresas revisa las redes sociales de los candidatos que se presentan a un puesto de trabajo. Por ello, WhatsApp adquiere ese cariz personal que "es un poco más complicado en redes como Facebook o Twitter, donde escribimos algo que no sabemos a ciencia cierta quién va a leer y quién no".

Explica el investigador que "esto pasa sobre todo con gente que percibe que sus opiniones son minoritarias, o pueden ser consideradas 'radicales' según ciertos estándares". "La gente entiende la privacidad como un concepto multidimensional", asevera. A lo que alude es a cómo aceptamos y sabemos que ciertas organizaciones y administradores de redes sociales utilizan nuestros datos en su propio interés. "Sin embargo, una cosa es que Google lea mi correo para elaborar mi perfil de consumidor y otra muy diferente sería que mi correo electrónico estuviese abierto y mis amigos y conocidos lo pudiesen leer", convirtiendo la comunicación en una especie de acuerdo tácito en el que el usuario acepta las condiciones. "Desde que escribimos algo en internet estamos expuestos, en un grado u otro", como ocurre con las capturas de pantalla, indica Ardévol, "pero aún así, la gente parece percibir WhatsApp de manera diferente, más segura".

El uso incide entre los millennials y los miembros de la generación X. "Los jóvenes que usan WhatsApp para discutir sobre política acaban participando más en actividades políticas, ante todo -aunque no solo- de carácter activista: votan más, contactan más frecuentemente con representantes políticos, asisten a más manifestaciones y protestas, crean y firman peticiones en plataformas", dice Ardévol, "entre las generaciones de más edad, WhatsApp incentiva la participación de tipo activista, pero no tradicional como votar".

Escenarios al estilo del 15M u Ocuppy Wall Street o, incluso, las elecciones del 28 de abril suponen una "participación más 'fluida', en la que las propias redes de comunicación pueden formar parte de la estructura" que no se relacionan con una estructura rígida perteneciente a partido o sindicato sino que responden a posturas "personalizadas".