La excelencia académica se premia

La asignación la solicitó desde la isla de Tenerife en segundo de bachillerato y continuó durante la carrera de Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. Los exámenes son un motivo de estrés para el alumnado que durante esas fechas busca aprobar por la mínima, más que sea, y supuso para Carla Flores un motivo extra para conseguir la máxima puntuación. "En la primera edición no había ningún tipo de presión", comenta, "pero sí que es cierto que en ediciones posteriores sabía que si me esforzaba en las notas iba a obtener esa recompensa a final de curso". No lo llamaría "presión", dice, "sino un aliciente, un incentivo a esforzarme durante el año a sacar buenas notas".

Asimismo, no hay distinción entre las carreras tecnológicas-científica o las de humanidades y ciencias sociales, algo que le "parece fantástico" debido a que "esa persona hace lo que le gusta y merece todo el respeto del mundo independientemente de una rama u otra".

Tras leer las bases confirma que "no había ni trampa ni cartón, y sigue sin haberla". El único requisito es tener una cuenta joven en la compañía, algo que Flores "ve normal, además, va a premiar los esfuerzos por mis estudios y notas excelentes" y en su caso no ha habido ningún compromiso por mantenerla.

Canarias se situó en el informe PISA del año 2017 a la cola en Educación. Por ello, Flores considera que es positivo "premiar el esfuerzo de los estudiantes". "Es una manera", indica, "de revertir los beneficios de la entidad a la sociedad canaria". La simbiosis entre las ayudas de las distintas administraciones públicas, como el viaje a Irlanda que obtuvo por méritos académicos en segundo de bachillerato por parte del Cabildo de Tenerife, y de la compañía privada propician estas situaciones que ofrecieron a la traductora completar su formación.

Sabía en qué iba a emplear lo que le ingresaran: "Siempre en viajar". Francia, Alemania, Italia... Ese es uno de los aspectos positivos que destaca, cada quién puede invertir lo obtenido en sus gustos y necesidades, "según sus circunstancias personales". "Te dan un dinero que refleja el esfuerzo que has hecho y lo puedes gastar en lo que quieras", reconoce.

Carla Flores se define como una amante de los viajes que, finalmente, ha encontrado en China el vértice de su vida. Su vida va y viene entre la Península y Canarias."Ahora mismo el turismo chino no es muy relevante y tampoco hay datos consistentes en Canarias", apunta. La proyección laboral de la capital española le da las herramientas necesarias para iniciar este proyecto basado en la unión de la cultura asiática e isleña ya que "representa un centro de oportunidades laborales". No obstante, aboga por el cuidado y protección del entorno del Archipiélago, "no quiero que esto se convierta en un parque temático, tenemos un patrimonio natural que hay que mimar". Conoce a la ciudadanía china y sabe que "tiene ciertos patrones y si un sitio gusta, gusta", como ocurre por las Ramblas de Barcelona o los monumentos de Madrid.

"La educación que he recibido en mi casa ha sido fundamental para luego desempeñar mi vida académica", asevera como el fomento de la lectura, la curiosidad o la participación en actividades culturales. No quiere decir que aquellos que no tengan "esas mismas curiosidades e intereses" no sean igualmente "excelentes en el ámbito académico".