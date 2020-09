"No somos solo un físico bonito, tenemos formación y un propósito"

La verdad que desde bastante pequeña quería estar encima de un escenario, hacer pasarela y desfiles. He estado toda mi vida bailando en un club federado y también practicando natación. Y la verdad, que creo que hay algo en común entre los deportes y el certamen, y es la disciplina, que es primordial en este tipo de actividades.

¿Siempre quiso ser modelo o soñaba con otra profesión?

Actualmente estoy estudiando derecho, este es mi último año. Siempre quise formarme en ello y en un futuro, me gustaría formarme también en criminología. Pero sí es verdad, que desde pequeña siempre me ha fascinado estar encima de un escenario o bailando en él. Y también, desde que tengo uso de razón he querido presentarme a un certamen así, la organización dio conmigo, me propusieron presentarme a Miss World Las Palmas y no lo dudé.

Un certamen que ganó y que la llevó a participar en Miss World España 2019.

Sí, este certamen tiene como lema Belleza con un propósito, es decir, que cada chica lleva un proyecto social y colabora con la asociación que apadrina. Dando voz a las personas que lo necesitan, entonces eso fue lo que realmente me llevó a presentarme; no sólo el desfilar y demás. El certamen se desarrolló en Melilla y tuve la suerte de quedar primera dama de honor. Me quedé a las puertas de ganar pero satisfecha con la experiencia.

El certamen valora el proyecto social de cada una de las candidatas, ¿qué quiso apoyar y visibilizar en el suyo?

Me centré por completo en un proyecto sobre el riesgo de exclusión social que sufren las personas con algún tipo de discapacidad. En él, trato de darle la vuelta al asunto para sacar la parte positiva de ello; dejando lo negativo a un lado. Lo que me motivó y llevó a ello fue un amigo que se llama Aramis, quien lleva luchando toda su vida pero siempre con una sonrisa en su rostro. Con él crecí prácticamente y por ello, tengo claro que con amor, paciencia y tolerancia se puede ayudar a esas personas, para conseguir que puedan tener una vida igual a la que tenemos nosotros. También, me centro un poco en el acoso escolar, que por desgracia, el que tiene algún tipo de discapacidad puede ser discriminado o apartado por ello. Por todo ello, me enfoqué en el tema para que exista inclusión social tanto en el ámbito laboral como en el escolar o personal. Para que esas personas sean tratadas con respeto y de la misma forma que cualquier otra, porque todavía falta mucho camino por recorrer.

¿Le ha costado prepararse para el certamen? ¿Qué rutina ha seguido?

Muchas personas piensan que este certamen es solamente para chicas que tienen un físico bonito y ya está. Pero con el lema de Belleza con un propósito lo que queremos transmitir a todas esas personas es que no, que no solo somos eso sino que también somos chicas cualificadas, que tenemos una formación académica y que hay más belleza aparte de la exterior. En el certamen, hacemos varias pruebas, pasamos varios días donde nos lo curramos bastante y se miran más cosas, no solo un físico bonito. Miran que la chica tenga un saber estar, que sea educada, que tenga estudios, planes de futuro, que quiera ayudar o colaborar, etc. Por ello, el certamen ha ido evolucionando con el tiempo y se ha quitado la prueba de desfile en bañador, para dejar paso a un debate en el que cada una defiende su proyecto social.

Además, es un galardón alejado del esteriotipo machista que ha acompañado a lo largo de la historia a este tipo de concursos.

A día de hoy, hay certámenes tanto para hombres como para mujeres, por lo que existe una igualdad en ese sentido. Parece que se ha evolucionado un poco estos años en eso y además, ya no se busca tan solo un físico sino también un propósito. Todavía existen concursos que no se centran tanto en la labor social, pero nosotras hemos querido quitarlo para centrarnos en la labor que queremos desempeñar.

¿Cómo valora la experiencia?

En Melilla genial, nos enseñaron toda la ciudad y la experiencia fue muy bonita. La concentración duró diez días, en los cuales las 52 candidatas nos pudimos conocer bien e intercambiar opiniones a los problemas sociales que apadrinábamos; dado que para eso en realidad era para lo que estábamos allí. También, pudimos colaborar con un proyecto llamado Plastic free; con el que estuvimos limpiando playas en Melilla, por la gran contaminación de plásticos que hay en ellas. Y también para concienciar a las personas de lo importante que es reciclar, reutilizar, no dejar residuos en las playas y contribuir lo máximo posible en ello.

¿Y qué saca de positivo de todo lo que le ha ocurrido?

Más que nada la influencia que puedo llegar a tener, el hecho de darme a conocer a nivel nacional, pudiendo llegar a un gran número de personas, transmitir mi mensaje, mi propósito y eso es lo que quiero, llegar al máximo de personas posible para que sirva de algo y poner mi granito de arena.

¿El centamen le ha abierto oportunidades a nivel laboral?

Sí, tras haber quedado Miss World Las Palmas he hecho trabajos relacionados con la moda y los eventos. El pasado domingo estuve en directo en Telecinco en Viva la vida, con otras de las candidatas, pero me quedé con ganas de hablar más sobre el certamen y nuestros proyectos sociales. Así que espero que se me sigan haciendo puertas, están valorando llevarme a un internacional y estoy con ganas de ver qué me depara el futuro.

¿Qué expectativas y planes tiene a medio plazo?

Me gustaría prepararme mucho más para los certámenes o eventos que vengan y también, me gustaría hacer un voluntariado en África e irme a estudiar fuera para perfeccionar el inglés.