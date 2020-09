La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias estudia siete "casos probables" de listeriosis en una familia del archipiélago que consumió carne infectada por la bacteria tras adquirirla durante una estancia en Andalucía, tal como anunció ayer la Dirección de Salud Pública. Este nuevo dato es consecuencia de la reunión de coordinación entre la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, y los responsables autonómicos de salud.

"En Canarias desde que activó la alerta, la red se ha puesto en marcha y ha ido identificando posibles potenciales casos", explicó ayer Juan José Alemán, director general de Salud Pública del Gobierno canario. Según manifestó, los "nuevos criterios ajustados al brote" han detectado "siete casos probables" en el Archipiélago. No obstante y según el responsable sanitario, "estos siete casos probables fueron siete personas que consumieron el producto el día 10 de agosto en una comida que compartieron nueve comensales, siete de ellos comieron no la carne mechada sino el chicharrón andaluz [de la misma marca La Mechá] y presentaron síntomas en las primeras veinticuatro horas, síntomas leves, de hecho ninguno acudió al centro sanitario".

Estos chicharrones fueron comprados en Andalucía y los afectados los consumieron el pasado 10 de agosto, antes de que se conociese la alerta sanitaria por el brote de listeriosis. Fueron los propios afectados, cuya salud no reviste peligro alguno, según las fuentes consultadas, los que informaron a Salud Pública tras activarse la alerta. El análisis realizado por los técnicos de Epidemiología y de Seguridad Alimentaria evidenció que los chicharrones pertenecían a uno de los lotes que coincide en fecha con los alimentos infectados por la bacteria.Sin riesgo

Juan José Alemán lanzó un mensaje de tranquilidad a la población canaria respecto a la incidencia que está teniendo el brote de listeriosis en otras comunidades. "En Canarias no ha entrado esta carne ni está circulando", subrayó ayer el responsable de Salud Pública. Es más, respecto a la alerta que generó días atrás la existencia de una partida de 1,4 kilos de mechada de la marca en cuestión adquirida a nombre de un local de Tenerife, Alemán precisó que "no solo no se comercializó sino que ni siquiera se llegó a distribuir en Canarias".

El último dato sobre las personas con infección confirmada en España desde el inicio de la alerta, decretada el 15 de agosto, asciende a 196 personas, la mayoría en Sevilla, con 161 casos. Hay que precisar que los pacientes infectados por listeriosis o con sospecha de estarlo ingresados en los hospitales andaluces se ha reducido en un 20 %, ya que se ha pasado de 108 a 86, sin contabilizar una nueva muerte que se produjo ayer: una mujer de 74 años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla infectada por listeria, y que es ya la segunda víctima mortal confirmada por el brote originado por la carne mechada de la empresa Magrudis.

La mujer fallecida presentaba patologías previas y se incluía dentro de la población de riesgo, mientras que prosigue la investigación del caso de un hombre enfermo terminal de cáncer de páncreas que falleció la semana pasada tras dar positivo en listeria, sin que se haya confirmado su relación con este brote.