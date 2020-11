El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria del Archipiélago, Anpe, denunció ayer que "el Gobierno de Canarias quiere dejar a 15.000 docentes sin la subida de los sexenios". La organización recuerda que "los sindicatos y el Ejecutivo firmaron un acuerdo a finales de 2017 para abonar de manera progresiva el complemento a aquellos docentes que acrediten la formación correspondiente".

El proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma remitido al Parlamento de Canarias "no incluye la subida de los sexenios prevista para 2020", según ha podido constatar Anpe en el documento. Para el sindicato, "esta decisión supone un incumplimiento flagrante del acuerdo firmado para que los docentes de las Islas dejaran de ser los únicos de toda España que no percibían este complemento asociado a la formación". La organización "exige una rectificación en el trámite de enmiendas que respete el plan de reconocimiento social y económico del profesorado, que en el caso de los sexenios supone no invertir este año unos 21 millones de euros".

Pedro Crespo, presidente autonómico de Anpe, asegura que "durante décadas fuimos los únicos de todo el país que no podíamos acceder a este complemento de formación. Nos costó muchísimo que nos reconocieran el derecho y, apenas dos años después, empiezan los incumplimientos. Exigimos que se modifiquen los presupuestos en el trámite parlamentario y se cumpla con el acuerdo de 2017 ".

La Ley 7/2017 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluyó por primera vez el concepto retributivo de sexenios, un complemento por formación permanente para los funcionarios docentes no universitarios del sistema público. La inclusión de este complemento fue fruto de un acuerdo histórico entre las organizaciones sindicales y el Gobierno canario. Firmado en septiembre de ese año y empezó a tener efecto en 2018. El acuerdo incluyó una planificación plurianual, de manera que el importe de los sexenios se fuera incrementando progresivamente hasta 2022 y la administración no tuviera que abonar de golpe esa actualización salarial.

A cinco años

La tabla pactada, publicada en el BOC de 26 de enero de 2018 establece los importes anuales que deben recibir los docentes por cada sexenio en los cinco años siguientes, período fijado para su implantación total. Cabe recordar que el máximo de sexenios son precisamente cinco que equivalen a una carrera docente de tres décadas. El cobro inicial correspondía a un porcentaje de cada sexenio acreditado -100 horas de formación por cada uno- en cada salario y esta proporción iba subiendo año hasta llegar a percibir cada profesor el 100%. En función de la formación realizada y demostrada con cursos certificados cada docente cobraría más o menos. Sin embargo, las cuentas presentadas por el Ejecutivo canario han obviado la hoja de ruta prevista y no contemplan el incremento del tercer año, el correspondiente al ejercicio 2020, para los sexenios.

Según los cálculos del sindicato, en las islas hay alrededor de 15.000 docentes que cumplen con estos requisitos y se verán afectados. Así, los que tengan dos sexenios recibirán 32 euros menos al mes, los de tres, 104 menos y los de 4 o 5, casi 130 euros menos por cada uno, siempre en 14 pagas.