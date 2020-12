Calvo: "El desarrollo de la democracia pasa por garantizar los derechos de las mujeres"

Calvo reconoció que en la lucha contra la violencia de género "queda mucho por hacer en el ámbito estricto de la justicia", donde, a su juicio, es necesario "un cambio de criterio y del paradigma de comprensión", ya que "las mujeres deben entender porqué tienen más dificultades para acceder a la instituciones". Así, apuntó que es preciso que cada operador jurídico -hombre o mujer- sea capaz de "sentir y pensar como una mujer objeto de violencia".

Actualmente hay menos denuncias de mujeres maltratadas en el país, apuntó, y "no es porque la violencia decrezca", es porque "hay menos confianza por parte de la mujer, por no saber cómo va a ser tratada y escuchada por la justicia". Calvo detalló que el 82% de las mujeres asesinadas no llegó a denunciar el maltrato, por lo que instó a "ser valientes con las reformas legislativas".

"Los asesinatos de las mujeres y de sus hijos e hijas son el rostro más inaceptable de la inseguridad que las mujeres soportamos como ciudadanas de cualquier estado", señaló Calvo.

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Las Palmas y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, hizo hincapié en que no tiene nada que ver la violencia intrafamiliar con la de género. La violencia de género "es aquella que se ejerce sobre la mujer por el solo hecho de ser mujer, mientras que la violencia intrafamiliar es la que se ejerce en el ámbito de la familia pero fuera del ámbito de la mujer", e insistió en que estos conceptos no se deben mezclar.

Díaz señaló que la violencia de género no se basa "solo en la relación de pareja o expareja", puesto que también se debe hablar de "los otros rostros" de este tipo de violencia, tales como la mutilación genital femenina, la trata de seres humanos, el acoso sexual y por razón de sexo.

"Todos los asesinatos son un fallo del sistema", lamentó la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona. Los casos en los que no hay denuncia previa, considera la magistrada, se dan porque "no hemos sabido trasladar a la sociedad la importancia de pedir ayuda"; y en los asesinatos en los que sí hay una acusación previa, "evidentemente es que ha habido algún fallo que hay que superar".

España, aseguró Carmona, "es pionera en la lucha contra la violencia de género, porque aquí se aborda como una cuestión de Estado". Por la experiencia que tenemos, "debemos dar un paso más protegiendo al máximo a las víctimas", detalló la magistrada, quien hizo un llamamiento a toda la sociedad para que se implique y se pueda erradicar la lacra de la violencia sobre las mujeres.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, señaló que la educación es una herramienta fundamental para luchar contra el machismo, por lo que se comprometió a reforzar la formación desde los centros educativos. Torres expresó su deseo de que Canarias sea "la primera comunidad autónoma en ofrecer un servicio integral a las mujeres que sufren violencia de género", a través de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA). Según el presidente del Ejecutivo regional, se brindará asesoramiento jurídico, psicológico y social, con personal especializado a todas las víctimas de violencia de género y de delitos sexuales.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, también apuesta por la educación como arma para luchar contra la violencia sobre las mujeres. "Hay que enseñar, desde una temprana edad, a construir relaciones sanas", defendió Morales. Quien también llamó la atención sobre el momento crítico que vive el país porque "desde que se tomó conciencia de la importancia de la lucha contra la violencia machista, han surgido fuerzas políticas que la cuestionan". Para el presidente del Cabildo insular, la garantía de los derechos de las mujeres forma parte de "las bases de nuestro sistema democrático".