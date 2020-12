"En Senegal nos sentimos huérfanos de la Hispanidad"

El español siempre ha gozado de interés en Senegal desde hace mucho tiempo. El motivo es que vivimos en un ambiente hispánico en lo lúdico. El español nos vino por la música y no por una política de educación. En la época postindependencia, en 1960, estaba la música en boga, que era la afrocubana, y nuestros padres cantaban y bailaban al son de la música afrocubana. Nosotros vivíamos en aquel ambiente, canturreábamos canciones cubanas sin saber el sentido de la palabra, sólo de manera fonética. Y, por eso, cuando teníamos que escoger una segunda lengua viva escogíamos el español porque ya habíamos entendido algunas palabras más o menos. La gente de mi generación estuvo muy impactada por aquella música hasta los años 80. En aquel entonces la radio fue la portavoz y también nacieron orquestas que tocaban aires cubanos.

¿Y no ha sido importante el vínculo cultural que ha existido entre ambos pueblos?

Hay muchos senegaleses viviendo en España y hubo una época muy floreciente de cara al turismo en la que todos salían a Las Palmas de visitan. Y lo que existió siempre fue el comercio. Y todo esto participó en el interés reciente. Pero hoy en día la tendencia es consumir las telenovelas que abundan en los canales senegaleses, pero que demuestra n que el cordón umbilical no fue cortado culturalmente.

¿Qué cifra de estudiantes optan por el español en la facultad?

Un censo reciente asegura que los estudiantes de los institutos superiores y de la Universidad son en torno a 5.000 y cada año hay que sumar más de 2.500 aprendientes. Si la tendencia sigue así podemos llegar a 8.000 estudiantes de español. Pero el problema es que no todos podrán dedicarse a la enseñanza, porque para eso tiene que estar en la Fastef donde doy clases como formadora de profesores.

¿Y qué pasará con esos estudiantes que no van a ingresar?

Hay estudiantes de áde licenciatura en español que no han logrado ingresar en la Fastef y se van a quedar en sus casa o volver a sus lugares de orígenes. Por eso España debe invertir en la enseñanza técnica y profesional de lengua española, porque ya tiene el material humano, y formar a estos estudiantes que ya tiene nivel de licenciatura en máters dos. España debe emplearlos en los sectores económicos que activa en Senegal y no mandar asistentes técnicos y contables desde el país. Debería formarlos en temas como la técnica agrícola. España tiene que tomar conciencia del futuro que le depara con este enorme capital humano.

¿En qué sectores cree que, sobre todo, se debería invertir?

Debería abrirse a nuevos rumbos como la cooperación y apostar por las zonas rurales. Formar a estos estudiantes para que sean los relevos en estos proyectos. y no buscar a gente que no sabe nada de español para formarlos muy rudimentariamente y luego colocarlos en estos trabajos. Así España participará en reducir el desempleo de los jóvenes y se podía erradicar el fenómeno de los cayucos. Porque entre esos jóvenes hay estudiantes. Y eso es lo más terrible porque ¿para qué te sirve haber estudiado cinco o seis años español si luego vas a estar en el paro o vas a tomar la decisión de jugarte la vida? Por eso interpelo a España de que tiene que intervenir en la enseñanza técnica y profesional y formar a esos jóvenes estudiantes de español y utilizarlos.

¿Y ustedes no han tenido la posibilidad de reunirse con representantes del Gobierno español para explicar todo esto?

El Gobierno español lo sabe y por eso nosotros nos sentimos un poco marginados y huérfanos de la Hispanidad. Pero espero que este encuentro será un punto de partida para una nueva colaboración en la que se den cuenta de los esfuerzos que se hacen. Yo, por lo pronto, aquí ya he hecho un alegato. Y luego el Aula Cervantes se involucra mucho para que podamos organizar una reunión con los expertos en materia de capital.

¿Y cuál es la situación si se analiza desde el punto de vista de los profesores de español?

Otra tragedia es que en la Universidad hay un déficit de profesores de español porque muchos han muerto, otros se jubilaron. Ciertamente hay una nueva generación que tiene el doctorado, pero no pueden leer las tesis ni tampoco tienen becas, por lo que se van a quedar dos años sin nada que hacer y luego Barça ou barzakh. España debería dar más becas para todos esos postmasters o doctorando. Hay colegios en donde los directores obligan a los alumnos a escoger otro idioma porque el Aula de español está repleta y ya no hay sitio para más. Y nosotros intervenimos diciendo que no, porque es una libre elección. Y tenemos aulas completas con 90 alumnos.

¿Esto siempre ha sido así?

No, hubo una época gloriosa de convenio entre el Reino España y Senegal, y los estudiantes de licenciatura y de maestría tenían que ir a España para completar sus estudios y en Madrid o Valladolid teníamos el Estatuto del Estudiante. Yo estuve en la Complutense donde estudié filología. Escogíamos la clase que nos interesaba porque íbamos con un tema para la tesina. Hacías investigaciones y al mismo tiempo estabas en contacto con el habitante para mejorar el habla. En los textos de la Fastec sigue existiendo esto. Muchos de los estudiantes iban a España con las becas de verano. Era un cambio lingüístico indispensable que era muy beneficioso. Pero todo se cambió por diferentes razones

¿Y qué ocurre con los libros de texto de los estudiantes?

Lamento que nunca estudiemos español a partir de material didáctico que nos llega de España. Sólo en la escuela católica privada ocurre eso, pero vienen editados de Francia. O los que nosotros conservamos. Pero ¿España no puede mandarnos un material didáctico de español hasta la época del bachillerato? Necesitamos libros que vengan con las realidades españolas.

¿Es famosa la frase Barca ou barzakh entre los cayuqueros?

Es el lema de los cayuqueros. Barça es por el equipo de futbol y Barzakh es un término que viene a decir que cuando uno muere va al otro mundo. Entonces la frase define el infierno de los cayuqueros, que se enfrentan a un desafío: o morir en el mar o llegar a Barcelona, a España.