La economía renueva su ADN

Los Premios Emprendedores FULP-Fundación Mapfre Guanarteme están dotados con 20.000 euros a distribuir entre los cuatro proyectos seleccionados entre un total de 40 candidaturas.

Es el caso de Cokids, un coworking familiar donde se potencia a través de un espacio común e innovador, el desarrollo profesional de los padres y madres, contando con un área de trabajo para ellos y otro para los niños. Dicha iniciativa ha sido ideada por Amparo Fuentes fruto de su experiencia personal. "Hace tres años tuve una niña, yo era usuaria de coworking, pero cuando debía hacer una presentación o quedar con un cliente tenía que dejarla más tiempo en la guardería o buscar a alguien que la cuidara. En un viaje a Barcelona con mi hija, buscando un espacio para trabajar, conocí el concepto de coworking familiar, y me di cuenta de que era el futuro", indicó Fuentes, experta en marketing online y community manager.

El proyecto ya está presentado al Ayuntamiento capitalino, y su impulsora espera ponerlo en marcha a principios de 2020. "Este premio me va a servir como empujón para sacar el proyecto del papel y que poco a poco vaya siendo una realidad. Y no sólo nos ayuda a nivel económico, también como lanzadera a nivel de comunicación, de darte a conocer", señaló la emprendedora al tiempo que agradeció el respaldo de ambas Fundaciones para "no abandonar" en los momentos de mayor dificultad.

Gestión de colas

Rubén Gracida Mena fue el encargado de recoger el premio por el proyecto InQueue, un sistema inteligente de gestión de colas. "La aplicación le da la posibilidad al usuario de tener su turno digitalizado, obtener el tiempo estimado, poder retrasar el turno o incluso ser avisado con los puestos que crea convenientes. El objetivo es mejorar la experiencia del consumidor en el establecimiento, retener al cliente sin que sienta que pierde el tiempo".

Gracida explicó que se trata de una misma aplicación y un mismo sistema para usuarios y empresas. "Simplemente abre la aplicación y se sincroniza y automáticamente obtiene el turno, los datos de la empresa... El sistema de sincronización de InQueue es a través de ultrasonido. Cuando el usuario pulsa el botón, automáticamente emite un ultrasonido y el receptor lo capta. El establecimiento recibe la foto de la persona, nombre, turno..., de forma que, si la política de empresa lo permite, podrán dar un trato más personalizado, llamando al cliente por su nombre, en su idioma...", apuntó el emprendedor, al tiempo que reconoció que el premio es un "espaldarazo" que les permitirá "acelerar el proyecto a nivel detalles, que es lo que marca la diferencia en la tecnología".

Otra de las ideas premiadas procede de la empresa Rethink Medical, de Manuel Luque González, enfermero del SCS que ha ideado un dispositivo médico denominado T-Control. Se trata de un catéter urinario que, según las necesidades del paciente, permite cerrar el flujo de orina sin el uso de ninguna bolsa de recolección. "Se trata de una sonda Foley, que se inventó hace más de 80 años y que apenas había sufrido cambios. La hemos modificado, tras detectar las necesidades del paciente fruto de nuestra experiencia como enfermeros de Urgencias en España, Irlanda, Inglaterra... Nuestra sonda permite que el paciente gane calidad de vida, autonomía, y a la vez permite al profesional hacer la técnica de una forma más pausada y mucho más segura en cuanto al riesgo de contacto con líquidos biológicos del paciente (orina, sangre...)".

Luque destacó la importancia del premio "porque impulsa nuevas formas de ingreso para Canarias, más allá del turismo, el plátano o el tomate. Es necesario para seguir creciendo y para crear nuevos ecosistemas en las Islas".

Laura Pérez y Lorenzo Hernández presentaron su empresa 3Ditalo, basada en la tecnología de impresión en 3D. Se trata de un servicio innovador en el Archipiélago, que ya está funcionando online - 3ditalo.es- que permite hacer réplicas de piezas de cualquier tipo para combatir la obsolescencia programada de los objetos, aumentar la esperanza de vida de las máquinas y ahorrar costes de adquisición de maquinaria nueva; además de personalizar "todo lo que pueda existir". "Se nos rompió una pieza de un afilador y cambiarla nos costaba mucho dinero. Se nos ocurrió la idea de hacerlo mediante la impresión 3D, y vimos que en Canarias no habían empresas que dieran ese servicio, y así nació nuestra empresa". Los jóvenes agradecieron el premio "porque nos ayuda bastante. Uno de los límites que tiene esta tecnología es el tiempo, y gracias a este dinero vamos a poder adquirir cinco máquinas más", subrayaron.