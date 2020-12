La convicción de que el feminismo debe ser "coherente y radical" en la defensa de la libertad de expresión se debe a que su sustrato fundamental estriba en la igualdad de derechos, libertades y oportunidades entre todos los integrantes de una sociedad. En este sentido, el debate feminista debe abrir el campo al diálogo y el cuestionamiento razonado porque, en caso contrario, "deberíamos preguntarnos si no caería en la misma receta de censura y perpetuación de desigualdades de poder contra el que luchamos desde el movimiento".

Así lo expuso ayer la escritora, filósofa y política Clara Serra, ex diputada de Más Madrid, quien desgranó ayer los retos y amenazas del feminismo en el contexto sociopolítico actual en un diálogo con Laura Macaya, especialista en violencias de género. Bajo el epígrafe Prohibido debatir. Por un feminismo sin censura, La Colectiva (Fundación Canaria de Pensamiento Crítico) y la Asociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ* impulsaron este encuentro que, en los prolegómenos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25-N), invitó a la reflexión crítica sobre, entre otras cuestiones, el papel del feminismo respecto de la protección de la libertad de expresión en un debate social marcado por el auge de la ultraderecha en España como tercera fuerza más votada en las pasadas elecciones generales, pero también por los múltiples feminismos, plurales y diversos, que se despliegan al abrigo del propio discurso feminista.

"Creo que atravesamos un momento político en el que esta pregunta es importante, no solo para el femenismo, sino para el conjunto de la izquierda en el sentido más amplio y en la medida en que el auge de la ultraderecha comporta siempre recetas de censura, prohibición y de amenaza a las libertades de expresión", reflexiona Serra. "Me parece que el feminismo tiene una responsabilidad muy grande en este sentido porque el feminismo, a pesar de que algunos dirigentes de izquierdas no lo hayan pensado siempre, puede ser una punta de lanza de los proyectos transformadores y, en ese sentido, creo que tiene que tener posicionarse ante este tipo de encrucijadas universales".

La escritora y política comenzó a horadar y tirar del hilo de esta discusión cuando, el pasado septiembre, las presiones infligidas por un grupo de feministas abolicionistas sobre la Universidad de A Coruña resultaron en la suspensión de unas jornadas sobre prostitución que incluían entre sus ponentes a prostitutas que defendían sus derechos laborales. Este episodio de boicot y censura, en el marco de un referente del debate como es la institución universitaria, motivó una reflexión personal sobre las capacidades y formas de comunicación propugnadas desde y dentro del feminismo. "Cuando no se defienden los derechos fundamentales y se caen en recetas fáciles de censura, esto siempre se vuelve en contra de los más débiles y de los que menos altavoces y poderes tienen", apunta Serra, quien subraya, al respecto de la anulación de las citadas jornadas, que "las mujeres debemos defender el derecho de los más vulnerables o menos poderosos a expresarse y, sin duda alguna, las mujeres que se dedican o han dedicado a la prostitución, con independencia de lo que pensemos sobre la prostitución, son sujetos que han tenido vetado el acceso a la palabra en la sociedad y, desde luego, en las universidades".

En esta línea, la escritora señala que en el disentimiento radica, precisamente, la potencialidad del movimiento feminista. "La pluralidad que hay dentro del feminismo es precisamente una de sus riquezas y fortalezas", indica. "Si el feminismo no fuera plural, con posturas diversas, sería más débil. Y esto es algo que ha caracterizado históricamente al feminismo, en el que no existe un libro originario o una doctrina oficial, que ha sido la debilidad de otros movimientos, de modo que, si un día consiguieran que el feminismo fuera monolítico, con un pensamiento único y posiciones prohibidas, creo que sería muy negativo para todas".

Convencer

Con todo, Serra advierte que esta cuestión constituye el gran reto del feminismo en un escenario político compartido con el discurso del odio, el machismo y la xenofobia, pero en el que, frente al ninguneo, plantea situarse "en el lado de la libertad y rebatir". "Creo que solo así se convence", sostiene, "por eso insisto en que, si las feministas no somos capaces de sentarnos a debatir con feministas de posturas contrarias, no me quiero imaginar hasta qué punto seremos capaces de debatir con los verdaderos adversarios, cuyo discurso es contrario a la defensa de los derechos fundamentales".

A este respecto, también hace un canto a la lucha: "Creo que mucha de la gente que vota a Vox tiene que ser recuperable, que es gente a la que tenemos que volver a convencer, así que tenemos que salir a la calle a contraargumentar lo que está diciendo Vox y eso pasa por ser capaces de sentarnos, escuchar los argumentos contrarios y buscar la mejor forma de rebatirlos, contrarrestarlos y volver a convencer a la gente".