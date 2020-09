"No recuerdo a cuántas personas maté, algunas noches asesinaba a cuatro"

Se produjo un cambio en mí. Yo estaba en la prisión en Brasil hace muchos años con mi autoestima muy frágil. Encontré un amigo que comenzaba con un trabajo teatral justamente para mejorar la autoestima. Yo no quería apuntarme porque no entendía el contacto físico con otros hombres y el teatro envolvía mucho tocarnos entre nosotros. Me costó envolverme en el proyecto, pero vi que también había yoga y meditación y al involucrarme comenzó a cambiar mi forma de pensar y de comportarme. Esto fue en 1998. La justicia me tenía como a un hombre muy peligroso porque había cometido muchos homicidios y tráfico de droga, así que me veía rodeado de seguridad, pero fui demostrando que podía cambiar y que tenía posibilidad de ayudar a otras personas en la cárcel. En 2001 se creó la ONG Acuda para el desarrollo del encarcelado y el liberado reinsertado de la que soy director general.

Su ficha dice que llegó a matar a muchas personas en las luchas de las bandas brasileñas del narcotráfico. ¿Cómo se vive con esa mochila a cuestas?

No recuerdo con cuantas vidas acabé, pero sí me acuerdo de que mi primer homicidio fue con 14 o 15 años y que a partir de entonces seguía matando y matando. Algunas noches podía asesinar a cuatro personas. El número no importaba, solo satisfacer mi voluntad que era la de matar. El fin era ser respetado, pero me di cuenta de que no causaba respeto sino miedo en los demás, lo que cuando asumí me produjo un gran impacto. Darme cuenta de ello fue parte de mi terapia posterior que me sirvió para cambiar. Las técnicas terapéuticas, tales como masajes, reiki, meditación, yoga, baños de arena con hierbas medicinales, acupuntura, cromoterapia, auriculoterapia, teatro, eneagrama y gestalt, entre otras, me ayudaron mucho a reconvertir mi alma y volverme una persona mejor.

Hoy es director general del programa Acuda para la reinserción de presos en Brasil. Parece algo milagroso, pero es real...

Para las cosas de Dios no hay explicación. Para lo mundano sí porque se enfoca a resultados. Cuando se habla de un milagro la propia ciencia no lo explica. No se entiende por qué pasó, pero así fue.

Hijo y nieto de sicarios, ha logrado vencer los genes familiares y los propios, salir del infierno y ayudar a muchos penados. ¿Cuál es el secreto de esa meditación admirable?

Primero hay que observarse a uno mismo y si se consigue hacer el cambio la transformación será posible también en los demás.

La Universidad Fernando Pessoa de Gran Canaria le ha invitado a hablar esta semana en el IV Congreso Internacional de Ciencia y Meditación. ¿Cómo son los nuevos paradigmas que va a explicar?

Tendré que seguir una línea de raciocinio para poder, en poco tiempo, explicar lo que estamos haciendo en Brasil con los presos para que mi programa se pueda expandir a otras partes del mundo. Voy a hablar de mi trayectoria en el mundo del crimen y también de cómo encontré la salida del infierno.

Dice que la Ciencia, propia de Occidente y la Meditación, del Oriente, se han acercado en una sociedad cada vez más abierta. ¿Qué aporta cada uno de esos mundos a la reinserción de presos en general?

Hay que observar que la ciencia es necesaria y la meditación también. Las dos se complementan, pero cuando no lo hacen comienza una disputa que no funciona. Dentro de la prisión observamos que la meditación hace que las personas realicen una introspección que les sirve para comprender sus vidas y efectuar una pequeña transformación y,a partir de ahí, otra y la siguiente. Se unen la ciencia y la meditación y como resultado viene la transformación.

Educar para la Vida, la Salud, la Paz y la Muerte es el ciclo organizado por el Centro Milarepa, en colaboración con el Instituto Canario de Investigación del Cáncer ¿En cuáles de esas grandes categorías tiene mayor incidencia su charla?

En educar para la muerte. Hay que vivir momentáneamente solamente el presente. No se puede vivir el pasado. Hace dos días escuché hablar a un conferenciante que dijo que no hay forma de respirar el pasado ni el futuro. Solo hay que respirar el presente. Para tener una muerte más digna con una transición más tranquila hay que vivir el ahora. Para prepararse para la muerte se vive lo presente momentáneamente, no diariamente. Por ejemplo, una vez un gran maestro me contó una cosa: siempre que miraba a un mendigo que se le acercaba sacaba corriendo el dinero y se lo daba. Comenzó a preguntarse por qué lo hacía y resultó que tenía miedo de que la persona se le acercara.

¿Y usted cómo reaccionaba en el mismo contexto?

Empecé a ver mis reacciones en este sentido porque siempre que se me acercaba un mendigo le decía que se fuera y no le daba dinero. Realicé una meditación profunda mirando hacia mi interior, cuando Dios me habló explicando que el mendigo se acercaba a mí para saber cómo funcionaba mi corazón y yo lo apartaba. Me dijo Dios: cuando viene una persona drogada se trata de tu paciente porque tú le vendías droga. A partir de esta reflexión comencé a sacar el dinero y a observar lo que sentía en ese momento, quizás arrogancia, prepotencia, distanciamiento u orgullo, es decir, que empecé a mirar hacia mi interior y cada vez que me encontraba con alguien que pedía en la calle comprobaba mi reacción en ese justo instante. Esto es prepararse para la muerte porque nos vamos a encontrar con el Creador quien verá nuestra arrogancia al entregar aquel dinero, nuestro orgullo o prepotencia. Hay que dar de corazón, por amor, sin preguntar lo que esa persona va a hacer con las monedas, si va a consumir droga, alimento, u otra cosa. Eso es el camino de preparación para la muerte. Podemos escoger cómo morir, en paz con uno mismo y con Dios.

En su charla también educa para la paz...

Sí, porque me veo envuelto en un ambiente de mucha violencia con los presos. Queremos que la gente expanda sus conciencias para que eviten cometer más crímenes. Para ello, se precisa una paz externa, pero la más importante es la de nuestro corazón. Si una persona tiene paz interior automáticamente la expande a donde vive, a su familia, a su comunidad, a su entorno social, en la naturaleza y con las demás personas, en definitiva.

¿Cree que todos los presos son potencialmente reinsertables, o predominan los casos de lo contrario?

No solo los presos sino todas las personas son capaces de hacer un cambio en su vida para mejor. Aunque nuestro programa se aplique a presos no es exclusivo para ellos. A quienes están en la cárcel pasando por dificultades, pero con el potencial interno de transformación, les sirven mis métodos. Acuda no es un organismo de rehabilitación sino de ampliación de conciencia para que el preso asuma sus responsabilidades. Entre el 60 y el 70% de la gente que se integra en mi proyecto sigue con su vida adelante sin retornar a prisión, lo que es un índice muy alto porque en Brasil, de cada diez individuos que pasan por la cárcel ocho ya tienen la certeza de que regresarán.

En su meditación personal, ¿han influido las religiones?

Cuando hablo de Dios me refiero a una fuerza mayor, independientemente de que se sea protestante, católico, budista, etc. La meditación conduce a un gran conocimiento, a una gran experiencia. Durante la meditación contacto con lo sagrado, con Dios, con mi fe.