Una autonomía que supera los 600 kilómetros en una sola carga y un tiempo de repostaje de apenas unos minutos son las principales bazas con las que los vehículos de hidrógeno podrían imponerse a otras alternativas eléctricas y perfilarse como la opción más eficaz para decir adiós a la gasolina y al gasoil. Ese ha sido uno de los argumentos principales en torno al que ha girado la jornada "Futuro y viabilidad de los vehículos impulsados por hidrógeno", organizada por Prensa Ibérica.

Se trata del segundo de los encuentros, que toma el relevo al celebrado el pasado año que giró en torno a los automóviles de gas natural, y que se enmarca dentro del la apuesta firme del grupo editorial en implicarse con los desafíos medioabientales del planeta. "Prueba de ello es la publicación de entrevistas y reportajes que los 25 periódicos de Prensa Ibérica publican semanalmente en una sección exclusiva dedicada al cambio climático", ha destacado Alfonso Nogales, Director de Innovación Digital de Prensa Ibérica.

Ese mismo compromiso y voluntad de tomar cartas para cumplir con los exigentes objetivos de reducción de emisiones se han mostrado todos y cada uno de los expertos que han participado en este evento, celebrado en la Fundación Pons. La primera mesa redonda, en la que participaron Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2); Fernando Palacín, director gerente de la Fundación del Hidrógeno de Aragó; Eugenia Sillero, secretaria general de GASNAM; y Arancha García, directora área industrial y medio ambiente de ANFAC, dio lugar a un intenso repaso por la situación actual en la que se encuentra esta industria, los retos que afronta la descarbonización de la movilidad en España y la necesaria colaboración entre los agentes implicados para el desarrollo del hidrógeno vehicular.

"El hidrógeno tiene muchos usos en materia de automoción y transporte y debe tener un papel protagonista en el mercado de vehículos, pero para ello hay que resolver muchos aspectos. Los fabricantes están haciendo los deberes y llevan años introduciendo en el mercado vehículos con esta tecnología pero la barrera de la infraestructura y del coste inicial para poner en el mercado este tipo de vehículos hace que esto no sea una realidad a día de hoy como sí lo está siendo en otros países europeos", señalaba Arancha García. Y Emilio Nieto apuntaba en la misma dirección: "A la hora de definir los planes de desarrollo futuro ya se menciona el hidrógeno, pero hay que ir un paso más allá e intentar aunar todos los esfuerzos. El partenariado público privado es la única manera de conseguir que todos rememos en la misma dirección".

Los coches de hidrógeno tienen grandes ventajas para posicionarse como el remplazo real para los propulsados por combustibles de toda la vida: permiten una autonomía de hasta 600-800 kilómetros y no necesitan horas de repostaje como los de pila, sino que la recarga se realiza de manera muy similar a la de los coches de gasoil o gasolina en apenas unos minutos. Eugenia Sillero hizo un apunte más a su favor: "Casi todos los fabricantes de vehículos pesados están viendo al hidrógeno como el único vector energético capaz de dar las soluciones de descarbonización que tiene que abordar también este sector para cumplir con sus objetivos de reducción de CO2 que son muy exigentes".

Con las ventajas de este tipo de vehículos bien delimitadas, el debate no ha esquivado los desafíos que todavía tiene por delante para convertirse en la alternativa real para los usuarios. Principalmente los costes de producción de la energía y una infraestructura "insuficiente e ineficaz" -como calificaba Arancha García- que se reduce actualmente a cuatro puntos de recarga en España. "Necesitamos una apuesta clara desde el gobierno por este tipo de tecnologías y un marco de ayudas para al desarrollo de la infraestructura de recarga de hidrógeno de la misma manera que lo hay para los puntos de recarga eléctricos. Con una buena infraestructura conseguiríamos muchísimo más despliegue de ese tipo de vehículos".

España y la industria del hidrógeno

En la segunda mesa redonda, que estuvo moderada por Alberto Martín Rivals, Socio responsable de Management Consulting y del sector Energía y Recursos Naturales de KPMG en España se debatió en torno a los desafíos del sector del automóvil en un contexto de emergencia climática, los costes de fabricación de este tipo de energía y la necesidad de generar hidrógeno a un coste competitivo. En el debate tomaron la palabra Javier Arboleda, Service Senior Manager Hyundai; María Jaén, Coordinadora de Proyectos de Hidrógeno y Nuevas Energías de Enagás; Miguel Mayrata, director de Diversificación de Negocio de Redexis; Roberto Álvarez, profesor de ingeniería eléctrica y movilidad sostenible de la Universidad Nebrija; y Carlos Merino, Científico y jefe de la Unidad de Aplicaciones del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) de España. Arboleda abrió el coloquio señalando la necesidad de decir adiós a los combustibles fósiles en un momento en el que la sostenibilidad ya no es una opción sino una exigencia social. "La industria tiene un reto tremendo, tenemos que desprendernos de nuestra dependencia de los hidrocarburos pero tiene que ser paso a paso. Tenemos cinco tecnologías de electrificaicón en el mercado, desde los híbridos de 45 voltios, los de alto voltaje, los enchufables, los eléctricos de batería y la guinda en el pastel es el hidrógeno. Es un paso más allá, tiene muchas ventajas". Miguel Mayrata hizo algunas puntualizaciones en el mismo sentido, en un mundo que no admite más demoras y en el que todas las alternativas de emisiones cero convivirán para que el usuario pueda elegir en función de sus necesidades. "La movilidad no va a ser eléctrica, va a ser libre de emisiones y el vehículo eléctrico con energía renovable será una de las opciones. Ese concepto tiene que empezar a calar, no podemos hablar únicamente de electrificación porque hay otras opciones igualmente renovables libres de emisiones".

El lugar que ocupa España dentro del escenario internacional en lo que al desarrollo del hidrógeno vehicular se refiere fue otro de los puntos de interés de una jornada en la que se miró con admiración hacia países como Japón o Alemania, pero en la que también se sacó pecho y se subrayó la necesidad de no perder comba: "Estamos trabajando para que España esté en el mapa. No debemos desaprovechar la oportunidad ni mirar para otro lado, sino ser capaces de, entre todos, jugar el rol que nos corresponde desde todas las partes: la parte regulatoria, la parte fiscal, la parte de industria€ No debemos dejar pasar la oportunidad porque el hidrógeno va más allá de la movilidad que hoy nos ocupa, pero va a todos los sectores energéticos, económicos y de desarrollo", afirmaba María Jaén.

¿Presente o futuro?

Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa tomó la palaba para clausurar el evento e incidió en la necesidad de la industria de afrontar el reto de la digitalización y de la sostenibilidad sin perder posiciones. Subrayó la necesidad de mantener liderazgo del sector de la automoción y señaló el compromiso del gobierno tanto el desarrollo de los vehículos de energías alternativas, como de la correspondiente infraestructura asociada que la convierta en una posibilidad real para el usuario. "El objetivo de la Unión Europea y del Gobierno es la descarbonización progresiva del transporte. Es necesario que se desarrollen vehículos de cero emisiones que se adapten a las diferentes necesidades de transporte -urbano, particular, comercial, de transporte de viajeros, etc- de forma que sean tecnológica y económicamente viables", concluyó.

La jornada ha contado con el patrocinio de Enagás, Hyundai y Redexis, cuyos máximos representantes siguieron el desarrollo de los debates y aportaron su reflexión de cara al futuro. Fernando Bergasa, Presidente Ejecutivo de Redexis afiró tajante que Redexis va a ser un agente activo en el desarrollo rápido de la industria del hidrógeno. "Siempre que se habla del hidrógeno se habla de un futuro lejano o muy lejano, nosotros no creemos que sea así, creemos que el futuro ya está aquí. Creemos que el momento decisivo en el que empresas como la nuestra deben convertirse en protagonistas de este desarrollo es ahora", señaló. Por su parte, Polo Satrustegui, CEO Hyundai dejó claro que dentro de la estrategia de la marca hay una apuesta firme por la ecomovilidad. "Solo en vehículos de hidrógeno vamos a invertir 6.700 millones de aquí al 2030 y una capacidad anual de producción de 500.000 vehículos. Esos son nuestros planes para el desarrollo del hidrógeno, unos planes muy ambiciosos porque vemos que es el vehículo que de verdad va a sustituir al de combustión al que estamos acostumbrados". Finalmente, Marcelino Oreja, Consejero Delegado de Enagás, arrojó luz sobre el que tal y como quedó claro a lo largo de la mañana, es el principal obstáculo para que todos podamos conducir pronto un coche de hidrógeno: la falta de estaciones de abastecimiento. "Entre otros proyectos para impulsar el hidrógeno verde, estamos apostando por la construcción de hidrogeneras. La primera la pondremos en marcha en Madrid, y estará en marcha, esperemos que en julio y esperemos que sea la primera de muchas. El hidrógeno es ya el presente, no es el futuro".