El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado por unanimidad, este martes, el documento con las medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de título, adoptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España para frenar el avance del coronavirus en el país.

El Consejo de Gobierno se ha celebrado de manera telemática y en él han estado presentes todos sus miembros, según ha destacado la Universidad en un comunicado, y estuvo presidido por el rector Rafael Robaina. Se trataron dos puntos en el orden del día, el segundo de los cuales tenía que ver con este documento, en el que se trabaja desde hace más de tres semanas y que ha contado con las aportaciones de estudiantes y personal docente e investigador así como de los centros docentes que forman la institución educativa.

El Vicerrector de Coordinación y Proyectos Institucionales, José Miguel Doña, ha insistido en que es un documento marco en el que todos los centros tienen que verse representados, con las características propias de cada uno de ellos, de los departamentos y las asignaturas. Lo que se pretende además es que en ningún caso el alumnado se vea específicamente perjudicado por esta situación.

Este documento contempla dos escenarios para la evaluación de asignaturas, prácticas y Trabajos Fin de Título: una opción en la que se permita cierta presencialidad con aforos reducidos en junio o julio; y otra opción en la que no es posible esa presencialidad. Además, incluye un preámbulo con consideraciones generales, normas para la evaluación de estudiantes de movilidad, la modificación de los proyectos docentes para adaptar las normas de evaluación, y una modificación puntual del calendario académico 2019-2020, con flexibilidad para que pueda dar respuesta a las diferentes necesidades de los centros.

En lo que se refiere al estudiantado que únicamente tenga pendientes las prácticas externas, podrá defender su Trabajo de Fin de Título antes de haberlas finalizado, y se dejará constancia de la calificación emitida por parte del tribunal evaluador en el documento que corresponda y en el momento de la celebración de dicha prueba. Asimismo, a los estudiantes en disposición de titular (aquellos que tengan pendientes exclusivamente las prácticas externas y/o el TFT y estén en disposición de finalizar sus estudios en la convocatoria extraordinaria), se les permitirá continuar sus estudios y, si ese fuera su deseo, matricularse, de manera provisional, en títulos de Máster de la ULPGC en el curso 2020-21. Queda excluido de esta consideración el Máster Universitario en Abogacía, por estar sujeto a normativa que lo impide expresamente.

En un primer escenario, cuando sea posible cierta presencialidad en junio o julio, se podrán realizar exámenes presenciales manteniendo la distancia mínima de seguridad entre personas; así como si es posible, las prácticas y los trabajos fin de título. Si esto no es así, y siempre que sea posible, se evaluará de manera general con evaluación continua y sin exámenes, sin que corra la convocatoria. Cuando no sea posible, se realizarán pruebas y exámenes telemáticos con modificación y publicación de los criterios de evaluación en los proyectos docentes para conocimiento del alumnado.

En cuanto a las prácticas, a los estudiantes que hayan realizado un mínimo del 75% de sus prácticas, se les darán por finalizadas y, en consecuencia, serán evaluados sobre 10 puntos. A aquellos estudiantes que hayan realizado sus prácticas en una proporción del 50 % se les aplicará una calificación de hasta 8 puntos y se les ofrecerá la posibilidad de optar al máximo de 10 puntos mediante la realización de un trabajo adicional o mediante los cursos en línea propuestos por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo.

En el caso de estudiantes con las prácticas no realizadas o que no han alcanzado un porcentaje del 50%, realizarán o continuarán la realización de sus prácticas de forma telemática en aquellas empresas que así lo permitan o se permitirá el cambio de empresa, aunque ello suponga completar las prácticas externas hasta en dos empresas diferentes; se les propondrán actividades en línea relacionadas con las competencias asociadas a la práctica, que se utilizarán como evidencias para evaluar y calificar la asignatura; o se les ofrecerá la posibilidad de superar las prácticas externas mediante la realización de trabajos ofertados por la Comisión de Prácticas Externas o los cursos en línea propuestos por el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo.

En determinadas titulaciones en las que, por sus características, sea necesaria la realización de prácticas presenciales, se propone permitir que los estudiantes puedan proseguir sus prácticas durante el primer trimestre del próximo curso 2020-2021 sin tener que volver a pagar la matrícula.

Para los Trabajos Fin de Título, en aquellas titulaciones de Grado en las que la defensa oral del TFT no sea obligada por alguna norma, se podrá suspender esta modalidad de defensa y modificar, en consecuencia, los criterios de evaluación. Los estudiantes que, a fin de alcanzar la máxima calificación, deseen realizar la defensa oral podrán acogerse a los medios telemáticos disponibles. Esta adaptación no se aplica al caso de los Másteres por estar recogido en la normativa la obligatoriedad de defensa pública y oral, si bien podrá realizarse por medios telemáticos.

Por lo que respecta a estudiantes de movilidad, los estudiantes participantes en programas de intercambio académico incoming, tanto internacionales como nacionales del programa SICUE, que regresen a sus universidades de origen y no se reincorporen a la ULPGC por causa justificada durante su periodo de intercambio, se les facilitarán, en la medida de lo posible, pruebas de evaluación no presenciales, para lo que las universidades de origen y destino deberán facilitar medios y recursos apropiados.

A aquellos estudiantes outgoing que soliciten reincorporarse a la actividad académica de la ULPGC, se les facilitará, coordinadamente con la dirección académica de sus centros, su incorporación a la misma. En caso de que esto no fuera viable, estos estudiantes tendrán derecho a un examen final en la convocatoria ordinaria con un valor del 100% de la calificación.

En definitiva, todos los estudiantes acogidos a un programa de movilidad tendrán derecho a una evaluación no presencial dentro del período señalado para la respectiva convocatoria, y no podrán verse perjudicados por no poder asistir presencialmente a una prueba, dadas las restricciones impuestas a viajes y traslados.

Robaina ha destacado que todos los universitarios han puesto lo mejor de sí mismo para encontrar una solución adecuada a la situación extraordinaria por la que se atraviesa en la actualidad, con todas las salvaguardas para que en ningún caso en el futuro se ponga en duda la validez de las decisiones adoptadas. El rector también ha resaltado que en esta tarea de no presencialidad se ha adaptado el profesorado y el alumnado, que ya contaba con cierta práctica en el campus virtual pero también el personal de administración y servicios ha hecho un extraordinario esfuerzo para que funcione la universidad y al servicio de la institución para sacar el trabajo adelante.