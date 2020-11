"Como contención, las mascarillas caseras tienen más utilidad de lo que se piensa"

¿Antes de esta crisis diría que la mascarilla era una parte de los EPI especialmente valorada por la población trabajadora o quizá la más ninguneada?

La mascarilla no suele ser un equipo de protección muy valorado ni por los trabajadores en general ni por la mayoría de empresas, a excepción de ciertos puestos en los que debido a la alta exposición a un riesgo importante son de uso habitual. Debemos distinguir aquellos puestos que nunca tendrán necesidad de hacer uso de una mascarilla, que no son pocos, de los que sí. Pero dentro de los que sí, no se suele dar mucha importancia, ya que la exposición a partículas, vapores o aerosoles, en la mayoría de los casos no genera algo tangible a corto plazo, pero sí podrá acabar derivando en una enfermedad profesional a medio o largo plazo, lo cual no se ve.

Lo que no se ve, no se teme.

A veces se piensa por parte de los trabajadores que "a mí no me va a pasar" o que "por 10 minutos que esté expuesto a este polvillo que se genera al cortar el ladrillo con la radial no me va a pasar nada, porque lo hago cada día y no me pasa, y siempre se ha hecho así, toda la vida". Pero detrás de cada una de esas cortas exposiciones, existe un efecto acumulativo que puede acabar derivando en enfermedades respiratorias en muchos casos, con poco remedio, lamentablemente, una vez producidas. En muchas ocasiones hay también una evidente y comprobada falta de formación e información o una insuficiente aplicación de la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.

¿Es de los que piensan que todo lo que se está viviendo puede llevar a modificar esa actitud laxa frente a la prevención?

Sería deseable que todos y cada uno de nosotros tomáramos más conciencia de la importancia de la protección de nuestra propia salud o de la de nuestros empleados. Quizá ha tenido que llegar esta horrible pandemia para que algunos se den cuenta, pero si es para algo positivo, mejor tarde que nunca.

En el caso concreto de las mascarillas, ¿cuál es su utilidad principal, protegernos o proteger al resto de nosotros?

Dependerá del tipo de mascarillas, y conviene distinguir dos grandes grupos. En primer lugar están aquellas que son equipos de protección (respiratoria) individual (EPI). La utilidad principal de estos equipos es la de protegernos de aquellos agentes que puedan ser perjudiciales para la salud por inhalación. Son equipos que trabajan filtrando de fuera a dentro.

¿Y el segundo gran bloque?

Son aquellos que están diseñados para impedir la salida de microorganismos de las vías respiratorias mediante contención, actuando como una barrera, para no infectar a terceros, que trabajan filtrando de dentro a fuera.

Culturalmente hay países que llevan años de implantación social de mascarillas mientras que no ocurre así en España. ¿Llegaremos a estar a su nivel?

Hay países con una cultura preventiva muy diferente de la española, donde, desafortunadamente, esta casi brilla por su ausencia, salvo contadas excepciones. Aunque querer protegerte solo por cultura puede llevar a protegerte de forma innecesaria. Me explico, podría ser interesante el uso de mascarilla que filtre partículas para personas con alergias o incluso para la contaminación de partículas en el ambiente de las grandes ciudades. Pero no será necesario usar una mascarilla para ir al supermercado, con permiso del coronavirus, ni para dar un paseo por el campo, ir a la playa o salir por el pueblo. Dudo mucho, y ojalá me equivoque, que pasado todo esto se vea un cambio de actitud en la prevención en general; nos guste o no, el ser humano tiende a olvidar lo negativo en muy poco tiempo, y el componente cultural, si no se crea, es muy difícil de inculcar.

¿Qué debería pasar entonces?

En mi opinión, al igual que se enseña a los niños desde pequeños a reciclar y se les habla del medio ambiente, creo que también sería muy interesante para todos hablarles desde muy pequeños de la prevención, no solo laboral, sino también en el hogar, en la carretera, etcétera. No olvidemos que el coronavirus un día se irá, pero se quedarán los casi setecientos accidentes laborales fatales que ocurren en España cada año, más otras tantas enfermedades profesionales e invalideces.

Media España busca mascarillas y media España las hace en su casa, casi con cualquier cosa. ¿Qué valor protector tiene una mascarilla hecha de modo altruista por mucha gente que se ha puesto a coser con mayor voluntad que conocimiento?

No sería justo no empezar diciendo que son de gran admiración y agradecimiento los actos de todas esas personas que, de forma desinteresada y altruista, se han puesto a fabricar mascarillas en casa con lo que tenían a mano. Lamentablemente, desde el punto de vista de protección como EPI, al no estar certificadas bajo norma ni ensayadas, estas aportarán muy poca o ninguna protección, por lo que para el personal sanitario o altamente expuesto no son equipos nada recomendables de utilizar, pero desde el punto de vista de contención, algunas pueden tener más impacto del que se pueda pensar.

¿Deberíamos usar todos mascarilla?

Portar una mascarilla de tipo barrera por parte de todos los ciudadanos es, desde mi punto de vista, una medida muy necesaria, ya que, según los estudios, son muchas las personas que portan el virus siendo asintomáticas, y sin saber que lo tienen lo están contagiando. Lo ideal sería poder disponer de mascarillas de barrera certificadas, las llamadas quirúrgicas, para todos. Pero en caso de no poder adquirirlas, ante el conocido desabastecimiento por falta de stock, una fabricada en casa también podría ayudar a contener.

¿Antes de la obsesión por las mascarillas hay que cumplir a rajatabla otras medidas básicas?

Creo que nos preocupamos demasiado por el tipo de mascarilla que debemos usar sin prestar la importancia suficiente a otros temas absolutamente críticos, como son la higiene y la distancia. Y es aquí cuando entonces el uso de mascarilla pierde todo su sentido, porque esta debe funcionar solo como un complemento a las otras medidas, y no como la medida única. Solo la combinación de todas ellas puede garantizar una mayor seguridad.

Si no tengo nada de nada, ¿salgo a la calle con un pañuelo?

Hace ya tiempo un amigo me dijo: "No encuentro mascarillas de ningún tipo, ¿me pongo una bufanda, me construyo mascarillas con un vídeo que he visto con toallitas?". Mi respuesta fue: "Tú la buscas para protegerte, pero tienes que proteger". Si no tienes nada, sin duda, usa algo de eso, pero tápate la boca cuando salgas con lo que puedas, y después lo lavas si es una bufanda o lo tiras si es una mascarilla de toallitas y te haces otra. Pero esto es una recomendación solo ante la alternativa a no llevar nada por no encontrar.

¿Reutilizar una mascarilla conlleva riesgos?

Puede. El material con el tiempo y la humedad pueden generar microorganismos que nos podrán acabar contaminando de otra cosa. Si son de tela, podría ser conveniente lavarlas tras cada uso con agua a 60º y detergente. Para cualquier otro tipo de mascarillas, como las quirúrgicas o las higiénicas, donde solamente un uso está indicado y a veces de no más de cuatro horas, es poco adecuado dar pautas correctas de reutilización, al no estar estas amparadas por ninguna prueba o ensayo de referencia.