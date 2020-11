El mundo del deporte está de luto por el fallecimiento de Michael Robinson. El exjugador y popular comentarista inglés ha muerto a los 61 años, víctima del cáncer que padecía desde hace menos de dos años.

En los últimos días tuvo que ser hospitalizado debido a complicaciones que no ha podido superar. Incluso desmintió hace una semana su fallecimiento.

La noticia fue confirmada por la propia cuenta de Twitter de Michael Robinson. «Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias», fue el mensaje difundido.

En los últimos años, además de seguir comentando partidos en Movistar, donde desde hace años formaba trío de retransmisión con Carlos Martínez y Julio Maldonado 'Maldini', Robinson había presentado y dirigido con éxito 'Informe Robinson' en televisión y 'Acento Robinson' en la Cadena Ser, creando una marca propia a la hora de contar historias sobre deporte.

Fue el propio Robinson quien anunció su enfermedad en diciembre de 2018, revelando que no tenía cura pero que lucharía todos los días por seguir adelante. "Puede que el cáncer me mate, pero no lo hará todos los días", comentó en 2019, derrochando ganas de vivir y una actitud positiva ante su enfermedad.