Canarias se suma al ensayo de fármacos para evitar el contagio en los sanitarios

La investigación, en la que participarán 4.000 profesionales sanitarios de unos 62 centros hospitalarios de 13 comunidades, consiste en evaluar el uso de dos fármacos -la hidroxicloroquina que se ha utilizado desde hace décadas en enfermedades como la malaria o el lupus, y el tenofovir o Truvada usado para el tratamiento del VIH-, como profilaxis preexposición en trabajadores sanitarios en riesgo de infección por el nuevo coronavirus.

Se trata de un estudio randomizado (aleatorio) doble ciego, de forma que ni los voluntarios que participan en el mismo, ni los investigadores saben quién pertenece al grupo de control y quién al grupo experimental. "Los participantes reciben o bien la medicación o bien un placebo, y eso no lo sabe ni el investigador ni el voluntario. Al cabo de 12 semanas, y con controles cada mes, se realiza la evaluación de si ha habido o no infección, la gravedad de la misma, si ha existido infección por técnicas de laboratorio, y la presencia de efectos secundarios", indicó Pérez Arellano, y apuntó que el ensayo comenzó hace menos de cuatro semanas, por lo que aún no existen datos preliminares.

Placebos

"El estudio emplea dos medicaciones con sus placebos, una es la hidroxcloroquina a dosis muy bajas y el otro es un fármaco que se emplea para tratar la infección por VIH que es el Truvada. Ambas medicaciones tienen, por lo menos en el laboratorio, acción frente al coronavirus, llegan al pulmón y podrían constituir un método de prevención", indicó el jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil.

Ante la falta de vacunas para prevenir la enfermedad Covid-19, muchos esfuerzos científicos se dirigen a encontrar estrategias preventivas que contribuyan a la protección de los colectivos más expuestos al virus, como es el caso de los profesionales sanitarios.

En este sentido, en España existen diferentes iniciativas de estudios de profilaxis preexposición frente al SARS-CoV-2 en sanitarios, a escala nacional y autonómica, pero ninguna con el tamaño muestral del estudio Epicos, donde participan unos 62 hospitales del país. "Si el ensayo funciona, podremos ver si algunos de los fármacos, bien en aislados o combinados, pueden ser un arma para la prevención en esta población".

Pérez Arellano apuntó que dicho estudio, inicialmente nacional, se ha ampliado recientemente a otros países de Latinoamérica, como es el caso de Ecuador, Argentina y Colombia. "Se trata de otros territorios que están en este momento con una incidencia de Covid más elevada, con lo cual, los resultados del ensayo no solamente valdría en España, sino que tendría validez en sitios donde el riesgo de la infección es mayor", indicó el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El especialista del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, añadió que aún no hay fecha prevista para los primeros resultados, dado que sigue abierto el período de reclutamiento de sanitarios que quieran participar de forma voluntaria en la investigación.

"Todo dependerá de cuando se alcance la cifra prevista de 4.000 voluntarios, que es el número de validez estadística para poder emitir resultados. En principio no hay datos preliminares aún".

De momento, en el Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil, participan alrededor de 30 sanitarios, aunque el período de reclutamiento sigue abierto. "Es un número menor que en otros centros de La Península, lógicamente porque la incidencia de la pandemia en Madrid, Barcelona o en otras comunidades autónomas ha sido mayor. No obstante, estamos en la media de participantes de la mayoría de los hospitales de España", indicó el investigador.

El doctor Pérez Arellano también matizó que el objetivo de este estudio no es averiguar la gravedad de la patología y la duración de los síntomas en función del medicamento usado, dado que está diseñado para evitar el contagio y no para el tratamiento de la enfermedad Covid-19.

"El tratamiento no es el objetivo de este estudio, sino la prevención, con lo cual, no se podrán sacar conclusiones en este sentido. Actualmente hay otros estudios en marcha que emplean estos fármacos en el tratamiento, pero no tiene nada que ver con Epicos. Una cosa es evitar el contagio y que la enfermedad sea menos grave, y otra muy diferente es analizar la evolución del paciente que ya tiene la enfermedad, son dos conceptos distintos". Puso como ejemplo la malaria, una enfermedad en la que se emplean medicamentos para prevenir el contagio cuando se viaja a un área malárica; pero a su vez hay otros para tratar la enfermedad una vez que se contrae. "Van a ser tratamientos parecidos pero a distintas dosis y distintos tiempos".

No obstante, hasta que no haya una vacuna contra la Covid-19, Pérez Arellano advirtió que lo más importante para prevenir es cumplir el distanciamiento físico y la higiene de manos. "Está demostrado que son medidas útiles, para el personal sanitario y no sanitario, en las residencias, y en los núcleos familiares. Lo que tenemos claro es que cuanto menos se cumplan las medidas de seguridad, más probabilidad hay de un repunte, y las medidas básicas, insisto, son la higiene de manos y la distancia social", concluyó.