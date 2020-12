El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, quiere celebrar de una manera muy especial el Día de Canarias, por lo que obsequiará a partir de hoy lunes y durante toda la semana con una muestra de productos canarios a todas las personas que acudan a donar sangre o plaquetas.

Así, las personas que donen en cualquiera de los puntos de Tenerife recibirán mermeladas Guachinerfe, gofio La Molineta y gofio Gomero, mientras que a quienes donen en Gran Canaria y Fuerteventura se les entregará gofio La Piña, chorizo Los Nueces y productos de Isla Bonita.

El ICHH agradece la colaboración altruista de las empresas que colaboran de esta manera con la promoción de la donación de sangre, imprescindible para mantener los stocks necesarios para la realización de la actividad quirúrgica de los centros hospitalarios del Archipiélago.

Requisitos para la donación de sangre

Todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden donar sangre durante el tiempo que dure el estado de alarma y la desescalada.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. Para donar sangre en cualquiera de los puntos de extracción habilitados en los diferentes municipios es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio webefectodonacion.com.

Para donar sangre en los hospitales de la Red Transfusional Canaria también será necesario pedir cita previa, a través del mismo formulario web o por vía telefónica. Toda la información sobre las citas, los teléfonos, los formularios de cita previa y los horarios de donación en estos puntos fijos está disponible en el siguiente enlace efectodonacion.com/puntos-fijos/

Puntos fijos en Gran Canaria

El punto fijo de extracción de sangre del Banco Provincial de Las Palmas, situado en la calle Alfonso XIII número 4 de la capital grancanaria, está abierto de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:30 a 21:00 horas.

También se puede acudir a donar sangre a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla. En el Hospital Universitario Materno-Infantil, de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Para donar sangre en estos centros se debe pedir cita previa a través de este formulario web efectodonacion.com/cita-previa/

En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín el horario es de lunes a viernes de 14:00 a 19:30 horas, solicitando cita previa en el teléfono 928 449 451. Los puntos fijos de donación disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes.

Puntos fijos en Tenerife

El Banco Provincial de Santa Cruz de Tenerife, situado en la calle Méndez Núñez, número 14, de la capital tinerfeña, permanece operativo de lunes a viernes de 8:15 a 14:15 y de 15:15 a 21:30 horas. Este punto dispone de vado de aparcamiento para donantes en la puerta.

En el sur de la Isla también existe un punto fijo de extracción en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, que atiende a los donantes con cita previa. El horario de atención la última semana de mayo es el lunes de 13:15 a 19:30, de martes a jueves de 9:00 a 12:15 y de 13:15 a 19:30 y el viernes de 8:00 a 14:15 y de 15:15 a 19:30 horas. Para donar sangre en ambos puntos fijos es preciso pedir cita previa a través de este formulario web efectodonacion.com/cita-previa/

En cuanto a los hospitales de la Red Transfusional Canaria en Tenerife, la unidad de extracción del Hospital Universitario de Canarias permanece abierta de domingo a viernes de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Se puede aparcar en el Parking La Multa por solo 1€ las 24 horas acreditando la donación.

Finalmente, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar sangre de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. También cuenta con vado de aparcamiento gratuito a disposición de los y las donantes.