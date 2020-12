"Sería decepcionante que los cambios en la educación se limiten a separar mesas"

Se dice que esto va a ser un punto de inflexión que nos va a cambiar en muchos aspectos. Pues ojalá también cambie en muchos aspectos la educación. Hay grandísimos profesionales que hacen cosas maravillosas "a pesar de", miles de familias que quieren una educación mejor para sus hijos y un sistema con muchas cosas que tienen mejorar. Entonces lo que resultaría curioso es que los cambios que se produzcan cuando los niños vuelvan al aula se limiten a poner recuadros en el recreo o a separar mesas. Sería decepcionante, pero esperemos que alguien tome decisiones y piense qué herramientas necesitamos para la vida.

¿Cuáles serían?

Son cosas muy de sentido común. Podríamos decir que todas las herramientas que parecen importantes para la vida y las que necesitamos cada día en la educación están dentro de lo transversal, porque han de ser tocadas en todas las materias, por su importancia. Pero hay tramos en pugna con los contenidos necesarios en cada materia y que vienen marcados desde Bachillerato hasta Infantil metiendo una presión impresionante tanto a alumnos como a docentes, hasta el punto de que algo tan básico y necesario como escuchar a los alumnos o que se escuchen o se conozcan o conocerlos resulta difícil. El decir, centrarnos en los intereses de los niños: que los contenidos tengan relación entre sí y con la vida de niños y niñas. También pensar que somos seres sociales y es importante educar en el diálogo, en la convivencia, alguno puede decir que es tontería, que se da por hecho. Pero también se puede dar por hecho el respeto al medio ambiente y la pandemia no nos tiene que hacer olvidar el problema grave que tenemos. O el compromiso social. O podríamos hablar del uso de la tecnología responsable y ética y educar en el no uso de la tecnología para conectar con las personas que tienen alrededor. Pero lo más importante ahora para todos es la salud. ¿Y qué peso tiene en las escuelas? O la nutrición, ¿qué peso? Muchas cosas se dan por hechas, pero vamos a partir de lo importante.

La pandemia puede ser un revulsivo.

La vida nos está dando una oportunidad para reflexionar sobre dónde estábamos y qué necesitamos y el fin de la educación es darnos herramientas para relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo en que vivimos. Así de "básico" es para mí.

Una madre expresaba en este diario su temor a que al final el cambio se quede en nada...

Es la sensación que tenemos muchos. Pero si esto no cambia la educación, al menos que salgamos con la convicción de que tenemos que cambiar nuestras escuelas. Es el momento. Si no vemos todas las carencias que tenemos y las del sistema y seguimos como si nada pasara agarrándonos a la inercia, no podemos decir luego que queremos una educación mejor. Tenemos la oportunidad de decir, vale, las administraciones no hacen demasiado, en las escuelas vamos a hacer para cambiarla desde abajo.

¿Cómo actuar con las desigualdades que se hayan generado durante el confinamiento?

Estos dos meses que han pasado no son tanto. No nos tenemos que echar las manos a la cabeza, sino pensar en cómo se encuentran los niños y qué herramientas necesitan ahora. El lenguaje modela nuestro pensamiento y estamos muy acostumbrados a decir que son los adultos del futuro, necesitan herramientas para el futuro, pero, como nosotros, necesitan herramientas para ahora. ¿Y cuáles? Pues ojalá nos hubieran enseñado a tener o a usar la resiliencia o a gestionar nuestras emociones o a cómo usar la empatía unida a la ética o a gestionar ese miedo o esa ansiedad que puedes tener o esa ira que a veces salta porque estás entre cuatro paredes rodeado de más gente? Pero, claro, la gente muchas veces dice pero es que esto no se puede evaluar, no, la vida te está evaluando ahora mismo.

La pregunta no es si van a perder ritmo escolar, sino cómo pueden salir mejores de esto, dijo en Twitter...

Efectivamente, creo que resume todo esto. Y cómo vamos a salir todos mejores porque hay muchos ejemplos de solidaridad a nuestro alrededor cada día y ahora mismo necesitamos mucha responsabilidad, necesitamos mucha solidaridad, necesitamos mucha empatía y eso no se evalúa, pero está ahí.

Pero sí otras cosas y se le da relevancia a evaluar y el rol del docente es clave en la promoción.

Efectivamente. Y eso me provoca tristeza. Me pregunto en qué momento la escuela o el instituto se convirtieron en los jueces que decidieron quién pasa o quién se queda en lugar de ser los entes dadores de herramientas, que es lo que tenía que ser la educación. He preguntado a muchas familias qué les gustaría que aprendieran sus hijos y por norma las respuestas son aprender a convivir, a relacionarse, a tener herramientas para la vida, a ser felices, lo que tiene que ver además con la gestión de las emociones? Hay miles de docentes y familias que queremos una educación mejor y que a pesar de, entre comillas y con puntos suspensivos, hacen todo lo posible para que se cumpla.

Pero, mientras, para el próximo curso hay materia acumulada que se insta a retomar...

Si el presidente decía que vamos a una nueva normalidad, que sea una nueva normalidad en educación también. Lo que es vergonzoso es que en los debates electorales dediquen treinta tristes segundos a educación. La educación tiene resultados en el futuro, pero el futuro en educación empieza hoy.