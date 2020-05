La ONCE homenajea a la Sociedad Filarmónica

La ONCE quiere celebrar el 175 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, al que tenía previsto dedicar el cupón del 30 de mayo que, finalmente, no será sorteado por la situación de estado de alarma por la crisis del Covid-19. A pesar de ello, la ONCE quiere utilizar la imagen ya diseñada del cupón para felicitar a todos sus componentes y a la sociedad canaria en general. En una rueda de prensa telemática celebrada ayer, el delegado territorial de la ONCE, José Antonio López, lamentó que no haya podido mostrarse este cupón de original diseño, que refleja la celebración de la sociedad más antigua de toda España. Destacó también la importancia que este tipo de sociedades ha tenido en todas las ciudades, pero especialmente en la capital para dar impulso a la cultura desde hace 175 años. Por su parte, el presidente de la Sociedad Filarmónica, Pedro Schlueter, destacó "la impagable visión de futuro" de los primeros aficionados a la música que la ayudaron a crear como gran exponente de la cultura musical, siendo el cupón un homenaje al papel cultural y musical que defiende la Sociedad Filarmónica.