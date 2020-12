Seis de cada diez pacientes diagnosticados de coronavirus en Canarias no han precisado de hospitalización y se han recuperado de la enfermedad en sus hogares. Esto ha sido posible gracias a los operativos especiales de atención domiciliaria creados desde Atención Primaria al inicio de la crisis sanitaria, que han permitido que cerca de 1.400 personas que dieron positivo en la enfermedad Covid-19, de un total de 2.337, esquivaran el ingreso hospitalario.

"La atención domiciliaria ha sido fundamental en esta crisis porque, por un lado, ha permitido a los pacientes ser tratados en su entorno y, en la medida que hemos podido mantener a la mayoría en sus domicilios, hemos conseguido lo más importante, que los hospitales y las UCI no se colapsaran", indicó Ricardo Redondas, gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, donde casi el 90% de los casos registrados por la infección, un total de 546, o bien han permanecido en sus hogares durante todo el proceso de la enfermedad, o tras un ingreso puntual por alguna complicación, luego continuaron en tratamiento domiciliario, con la colaboración de los servicios de hospitalización a domicilio.

El dispositivo creado en Atención Primaria de Gran Canaria para atender de forma específica en domicilios casos confirmados de la Covid-19, arrancó con 13 profesionales sanitarios, que hacían un seguimiento diario, vía telefónica, de cada paciente para comprobar su estado de salud y detectar cualquier signo o síntoma de complicación que precisara derivar a la persona al hospital. En caso de que comprobaran la necesidad de algún tipo de exploración, cuidado o tratamiento directo al paciente, se lo comunicaba al operativo de intervención formado por médicos y enfermeros de Atención Primaria. "El equipo de intervención acude a domicilios, residencias... la mayoría de las veces para la toma de muestras ante sospechas de coronavirus, pero otras veces para aportar cuidados a casos confirmados o sospechosos. Está formado actualmente por unas 125 personas, aunque no todos hacen intervención a domicilio", aclaró el gerente de Atención Primaria.

Respecto al operativo creado exclusivamente para la atención domiciliaria de los casos confirmados, formado en su inicio por 13 sanitarios, actualmente continúa operativo con tres profesionales, debido a la disminución significativa de casos activos. "Durante el pico máximo de la pandemia este equipo atendió a 226 personas confirmadas de Covid-19 a la vez mientras que en estos momentos tenemos en domicilio a unas 32 personas, y la mayoría están a punto de recibir el alta médica", indicó Ricardo Redondas.

La mayoría de los pacientes que han sido atendidos durante todo el proceso de la enfermedad en sus hogares son personas menores de 55 años y sin patologías previas; y apenas han registrado casos de menores. "Prácticamente, todos los positivos empezaban a llevar el seguimiento en el domicilio, pero desde que desarrollaban algún signo de alarma eran derivados al hospital. Normalmente los que terminan su ciclo completo de curación en domicilio son personas con menos de 55 años y sin patología. Hay muy pocos casos de menores de edad, seguramente gracias al cierre de los colegios".

Aunque la atención domiciliaria de la Covid-19 sigue en activo con tres personas, el gerente de Atención Primaria en Gran Canaria apuntó que el operativo está preparado para volver al máximo de recursos para dar respuesta a un nuevo foco de la pandemia si llegara a producirse. "Cuando este equipo empezó a trabajar había muy poca información publicada y además era confusa. En medio de esa confusión tuvieron que dotarse de herramientas para dar respuesta a la necesidad. Estoy muy orgulloso de estos profesionales que han dado una respuesta fantástica".

Redondas también tuvo palabras de elogio sobre la respuesta de la población durante el confinamiento, pero insistió en que no hay que bajar la guardia frente al virus. "La sociedad en su conjunto está reaccionando muy bien, pero tengo el temor de que grupos o personas se salten las normas de seguridad como el distanciamiento físico, y nos pongan en peligro a todos. Sigue existiendo el riesgo de un brote, por lo que no podemos relajar las medidas de seguridad para que no haya un nuevo foco".

Desde que comenzó la pandemia, Canarias ha contabilizado un total de 2.337 positivos de coronavirus, -con dos nuevos casos registrados ayer-, y 160 muertes, ninguna en los últimos dos días.

Por otro lado, desde el 31 de enero se han dado un total de 1.930 altas epidemiológicas -51 más en el día de ayer-, lo que supone que el 82,5% de los pacientes que han sufrido la infección por coronavirus desde que comenzó la pandemia, ya se han recuperado, la mayoría en sus domicilios.

En estos momentos siguen en activo 247 casos, 49 menos que el martes, lo que supone el 10,5% de total de personas que han sufrido la enfermedad Covid-19 en las Islas desde el inicio de la crisis sanitaria. De estos pacientes, 208 están siendo atendidos en sus domicilios -48 menos en las últimas 24 horas-, 33 están hospitalizados y 6 en UCI -uno menos que el martes-.

Sospechosos

En cuanto a los casos sospechosos detectados los profesionales del SCS en su labor de rastreo, pendientes de los resultados de las pruebas diagnósticas, se elevan a 223 casos en Canarias, nueve más en la última jornada. Según el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad, se considera caso sospechoso cualquier persona con cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Y se incluye la valoración -bajo criterio clínico como posibles sospechosos-, de otros síntomas atípicos como pérdida de gusto, pérdida de olfato, diarreas o dolores musculares.

Por isla de residencia en la que se declaró el caso, es decir, según la procedencia de la tarjeta sanitaria del enfermo, la más afectada sigue siendo Tenerife que cuenta con 1.479 diagnosticados entre sus residentes, 109 fallecidos, 1.189 altas y 181 casos activos; le sigue Gran Canaria con 584 residentes diagnosticados, 38 fallecidos, 503 altas y 43 personas enfermas todavía; La Palma, 96 diagnosticados, seis fallecidos, 78 altas y 12 casos activos; Lanzarote, 84 residentes positivos, seis fallecidos, 75 altas y tres enfermos; y sin muertos Fuerteventura, 45 casos, 44 altas y un enfermo; La Gomera, ocho casos y ocho altas y El Hierro, tres casos y tres altas.

Sin embargo, por declaración del caso, los datos de las islas difieren un poco, si bien la situación de Tenerife continúa siendo la más delicada. Así, Tenerife tiene 1.567 positivos, 113 fallecidos, 1.263 altas y 191 enfermos todavía; le sigue Gran Canaria con 583 diagnosticados, 39 fallecidos, 498 altas y 46 enfermos; La Palma tiene 81 diagnosticados, tres fallecidos, 70 altas y ocho enfermos; Lanzarote, 74 diagnosticados, cinco fallecidos, 66 altas y tres enfermos. Ya sin fallecidos están, igual que en el recuento por residencia del caso, Fuerteventura, que posee 24 diagnosticados, 23 altas y un enfermo; La Gomera, siete diagnosticados y siete altas; y El Hierro, un diagnosticado ya dado de alta.

El número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus Covid-19 se mantiene desde hace unas semanas en 587, lo que supone una cuarta parte del total de personas contagiadas del coronavirus en el Archipiélago, y un 1,89% de la plantilla del SCS que asciende a 31.000 trabajadores.

El SCS ha testado a 101.870 personas para el diagnóstico de la Covid-19, muchas de ellas varias veces mediante distintas pruebas diagnósticas. Se han realizado 125.422, de las que 106.522 son PCR y 18.900 son test de técnicas moleculares, lgG e IgM y ELISA.