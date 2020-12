El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria se unen para abrir un espacio en el Auditorio Alfredo Kraus como sala de donación de sangre. Desde el 1 al 19 de junio, la sala San Borondón dispondrá de seis puestos de extracción para atender donantes en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas, de lunes a viernes.

Tanto el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo como presidente de la Fundación Auditorio y Teatro como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, vicepresidente de la Fundación Auditorio y Teatro apoyan esta iniciativa que ha empezado hoy mismo a atender donantes.

En su nombre, Tilman Kuttenkeuler ha acompañado al equipo del ICHH en el primer día de trabajo en el Auditorio, cuya sala servirá para agilizar las donaciones ante la gran cantidad de donantes solicitantes en la capital grancanaria tras el llamamiento hecho en los últimos días por las autoridades sanitarias. Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro ha destacado "la importante labor del ICHH, sobre todo en estos momentos de especial sensibilidad, por lo que no hemos dudado en ofrecer una de nuestras salas para aumentar los puntos de extracción".

El ICHH recuerda a las personas interesadas en donar sangre que deben solicitar cita previa a través del formulario publicado en la portada del sitio web www.efectodonacion.com. La cita será confirmada mediante llamada telefónica. Antes de acudir a donar, se recomienda revisar la información contenida en las pestañas de "Información" y "Protocolo" en la misma página web, para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

Requisitos para la donación

Todas aquellas personas que no presenten síntomas respiratorios, que no hayan estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y que no hayan viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días, pueden donar sangre durante el tiempo que dure la transición hacia la nueva normalidad.

Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Puntos fijos en Gran Canaria

El punto fijo de extracción de sangre del Banco Provincial de Las Palmas, situado en la calle Alfonso XIII número 4 de la capital grancanaria, está abierto de lunes a viernes de 8:15 a 14:45 y de 15:30 a 21:00 horas, y dispone de vado gratuito de aparcamiento a disposición de los y las donantes.

También se puede acudir a donar sangre a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la Isla. En el caso del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín el horario es de lunes a viernes de 14:00 a 19:30 horas; en el Hospital Universitario Materno-Infantil, de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Todos estos centros disponen de plazas de aparcamiento gratuitas para donantes.