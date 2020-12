Las clases, mejor en septiembre

"A nivel sanidad lo veo bien, eso sí, si no vuelven a clases en septiembre si que habrá un gran problema", señala Sonia Ramírez junto a sus hijos César y Néstor en Triana. "Si he aguantado más de dos meses con ellos dos meses en casa, ahora puedo soportar hasta un Apocalipsis zombi como quien dice", añade de broma. Desde que se cerraran colegios e institutos en el Archipiélago el pasado 12 de marzo, las aulas se han trasladado a las viviendas de manera telemática, de tal manera que los padres han tenido que hacer las veces de profesores improvisados mientras toda la familia permanecía confinada en casa.

"Si a mi hijo [César, el cual cursa ahora 5º de primaria] le cuesta no tener un profesor detrás, que le ayude, porque se toma las cosas un poco a cachondeo, no se concentra, y él en clase le iba bien, ¿Cómo lo estarán llevando otros chicos que iban peor en el curso?", se pregunta Ramírez. Por eso, ve necesario que los alumnos sí puedan volver a las aulas en septiembre. "El virus nos lleva ahora mismo ventaja, hasta que no haya una vacuna está difícil todo", indica, resignada. Durante este tiempo han intentado mantener una rutina, las tareas por la mañana y por la tarde actividades más lúdicas. Pero lo cierto es que el pequeño reconoce que tiene ganas de volver al colegio y ver a sus amigos.

En el caso de esta madre, ha podido compaginar la vida de casa y la laboral pues esta última ha sido inexistente durante toda la cuarentena. Ramírez trabaja en el sector turístico en un hotel del Sur, por lo que todavía seguirá bajo un ERTE durante un tiempo indefinido. "En caso de que me llamaran antes de septiembre he pensado buscar a una persona que los cuide, porque encima ahora también tengo que hacerme cargo de un sobrino unos días a la semana porque su madre trabaja", explica mientras pasea por Triana.

Pero no todos los padres y madres pueden hacerse cargo de sus hijos. Carmen García trabaja en un supermercado de la capital grancanaria, por lo que deja a su hija, que cursa 3º de primaria, con la abuela. Aún así, ve correcto que los niños todavía no puedan volver a las aulas. "Me parece bien la medida para mantener las precauciones sanitarias, en septiembre ya veremos, ahora es tontería", señala mientras pasea con la pequeña y su ahijada por Triana. De hecho, el curso escolar termina según el calendario oficial para todos los niveles educativos el 19 de junio. Es decir, una vez abran los centros -en Canarias podrán hacerlo a partir de mañana-, tan solo quedarían dos semanas y media para volver a cerrar sus puertas a los estudiantes.

Eso sí, muchos niños y niñas están deseando poder volver a las aulas, para retomar el contacto social y también aprender nuevas lecciones. "Me gusta ir al cole por todo", señala la pequeña Lisset, en compañía de Zaira [que termina ahora 5º de primaria] quien también desea volver a las aulas "para ver a mis amigos", indica; sin duda, uno de los argumentos más socorridos entre los estudiantes. "Prefiero estar en clase a estar todo el día dentro de casa", añade la menor de las dos. Y es que en los últimos dos meses y medio los profesores han intentado mantener activos a sus alumnos con fichas y actividades, pero sin avanzar materia, tan solo a modo de repaso, y claro, "no es lo mismo", aseguran tanto alumnos como padres.

Precisamente, a pesar de que los padres consideren que es una medida "correcta" que los alumnos no regresen a las aulas ahora, a las puertas de finalizar el curso escolar, sí consideran esencial que las administraciones públicas tengan claro "cuanto antes" cómo deberá efectuarse la vuelta a las clases tras el verano. "Se deberían plantear bien cómo empezar desde primeros de septiembre, los niños no pueden seguir así, de esta manera no estudian igual", apunta Maite Reyes, vecina de la capital y madre de Evelyn [3º de primaria].

Aún así, a Reyes le parece bien que las clases no se reanuden ahora. "Para lo que queda de curso no vale la pena, sería rizar el rizo", señala. Además, al igual que en otras tantas familias del Archipiélago, la ausencia de turistas y la prolongación de los ERTEs en el sector favorece la conciliación. "Ahora mismo no tengo problema, pero cuando me llamen tendré que dejarla con mi madre", apunta, "y las abuelas no están para hacer de profesoras", apostilla riéndose.

Y es que Reyes lleva dos meses y medio haciendo de profesora particular de su hija. "Ha sido horrible, ahí ves el valor que tienen los profesores", apunta. "Es que no tienes paciencia", le recrimina, con gracia, la pequeña Evelyn. Eso sí, la niña reconoce, sin vergüenza alguna, que no tiene ganas de volver al colegio. "Ver a mis amigas y amigos sí, pero no en clase", indica, mientras recuerda indignada las cinco fichas de matemáticas semanales que ha tenido que hacer durante este tiempo.

Los profesores tampoco ven factible la vuelta al cole esta semana. Salomé Garcés, docente de secundaria en la capital grancanaria, también es madre de dos hijos en edad escolar y califica la medida adoptada por el Gobierno de Canarias de "conveniente". "Para lo que queda de curso no es muy necesario, tenerlos ahora en clase menos de tres semanas no es factible", apunta mientras pasea en familia por Triana.

"No puedes dar materia nueva en 15 días", afirma. A su juicio, la vuelta a las aulas ahora en junio solo favorecería a los que cambian de ciclo, una opinión similar a la de la Consejería. "Los de bachillerato son los que más lo agradecerían", recalca. Eso sí, señala que el curso escolar 2020 / 2021 tendrá que tener su propia escalada. "Hay que mirar bien las entradas, las salidas, que parte del contenido debe ser presencial, cual se puede dar de manera telemática, nos tenemos que preparar bien los profesores", apunta, por lo que espera que Educación dedique a todas estas cuestiones el mes de septiembre.

Detrás han quedado meses de esfuerzo de teletrabajo como profesora, en los que el padre de los niños ha hecho posible la conciliación familiar mientras ella tenía que atender las clases virtuales. Es más, se trata de una estampa que se ha repetido en multitud de hogares. "No habrá aprobado general, pero sí que es cierto que habrá más que nunca, hay que reconocer los esfuerzos de muchos alumnos y también de los padres y madres", apunta Garcés. Aún así, reconoce que varios de sus estudiantes "han abandonado" las clases y durante este tiempo han avanzado muy poco. Mientras, Jorge y Joaquín, sus hijos, reconocen sus ganas de volver a los pupitres.

Raquel Penichet es una de esas madres que ha tenido que hacer un esfuerzo en esta cuarentena. "Ha sido un jaleo tanta tarea", apunta, y es que sus niñas, Claudia y Cecilia, están en 6º y 2º de primaria, respectivamente, cursos muy dispares entre sí. Aún así, apoya la medida de retrasar la vuelta a las aulas. "Prefiero que, para lo que queda, no arriesgarme a exponerlas, por precaución", señala. En este caso, la mayor de las dos termina etapa en primaria, por lo que tampoco podría ir si su madrequisiera, pues al contrario de lo que se dijo en un principio, los colegios no abrirán.

Y, efectivamente, la vuelta a las aulas mañana miércoles será opcional para los alumnos que terminen etapa educativa a modo de refuerzo o tutoría, principalmente, y especialmente para aquellos estudiantes de bachillerato que quieran presentarse a la EBAU la primera semana de julio para poder acceder a la universidad. Con todo, las clases, mejor en septiembre.