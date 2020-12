La eyaculación precoz es la incapacidad o dificultad que presenta un hombre para retrasar la eyaculación durante el coito lo que impide unas relaciones sexuales satisfactorias. Se trata de uno de los de los problemas sexuales más temidos entre los varones, ya que afecta a su autoestima y a la calidad y disfrute de sus relaciones íntimas. Según los estudios más actuales, en Canarias 1 de cada 3 hombres presenta eyaculación precoz a lo largo de su vida, lo que significa que hasta 366.000 canarios se ven afectados por esta patología.

Es la disfunción sexual más frecuente entre hombres y también la que más temprano se presenta, en torno a los 16 o 18 años. Y una vez que se padece por primera vez, puede estar presente a lo largo de toda la vida. A pesar de estos datos, se trata de una de las patologías menos estudiadas, a lo que hay que unir además el sentimiento de vergüenza por parte de los pacientes para hablar abiertamente sobre ello. Siendo una patología sufrida por un tercio de la población, apenas el 13 por ciento lo reconoce, y la gran mayoría de ellos no acude a un especialista para tratarse. Según los estudios realizados por instituciones como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el 80 por ciento de los casos decide no acudir a un especialista por vergüenza.

Pero es extremadamente importante hacerlo. La mayoría de las causas se pueden considerar psicógenas o mejor dicho más que una enfermedad en ocasiones son hábitos que podemos corregir. Es cierto que en ocasiones la eyaculación precoz pudiera ser la consecuencia de otras enfermedades como afecciones cardíacas, colesterol alto, hipertensión... Tratamientos contra el cáncer o algún tipo de lesión también puede ocasionar disfunción eréctil. Tratar esta patología a tiempo ayuda a prevenir otras enfermedades graves como problemas cardiovasculares y riesgo de infarto, diabetes o enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. No hacerlo trae consigo cuadros de ansiedad y problemas de autoestima.

Tratamiento pionero en Canarias

En la actualidad, el Gabinete de Urología y Andrología dirigido por el doctor Pablo Juárez del Dago Anaya, Especialista en urología y en Medicina Sexual por la sociedad científica European Society for Sexual Medicine, trabaja por primera vez en las islas con una terapia revolucionaria y pionera en Canarias. Lo hace tras llegar a un acuerdo con la multinacional MYHIXEL que ofrece un método natural y gamificado, es decir, basado en ejercicios prácticos, que permite controlar la eyaculación.

Frente a la mayoría de tratamientos farmacológicos, se trata de un sistema de terapia cognitiva conductual basado en un programa de actividades que ayuda al paciente a controlar su clímax, diseñado para hombres que eyaculan en menos de 3 minutos, para que puedan durar más en la cama. Se llama MYHIXEL y consiste en un dispositivo que ofrece la sensación de penetración, combinado con una app con la que el usuario sigue un programa de ejercicios personalizado. De esta manera, el paciente consigue aprender a controlar sus eyaculaciones de manera natural y sin efectos secundarios. El hombre puede así multiplicar el tiempo de su resistencia sexual.

Esta revolucionaria metodología ha sido probada con éxito en más de 800 hombres. De hecho, en el último ensayo clínico (2019), los participantes consiguieron multiplicar hasta por siete la duración en sus relaciones sexuales de forma natural, sin usar fármacos, gracias a MYHIXEL. El método se basa en los últimos hallazgos sobre los mecanismos involucrados en la eyaculación y que han supuesto una revolución en el campo de la medicina sexual. En definitiva, es un método nuevo, supervisado por expertos y testado en diferentes estudios científicos

"Creemos que este tipo de tratamiento, eficaz, discreto y muy innovador, viene a dar solución a un problema que no es fácil de abordar por el propio paciente", asegura el doctor Juárez del Dago. "Lo más importante es no crear falsas expectativas. No existen tratamientos efectivos inmediatos, la disfunción eréctil requiere de un tratamiento y un entrenamiento que puede llevar algo de tiempo. Nuestro tratamiento, con base científica, es fiable".

Con 30 años de experiencia, el Gabinete de Urología y Andrología ha sido pionero en todo tipo de técnicas como un sistema de diagnóstico del cáncer de próstata menos invasivo y es uno de los más reconocidos en las islas.

La situación de estrés y ansiedad generada durante el confinamiento por causa del covid-19 ha generado que se multipliquen las consultas sobre eyaculación precoz. También el hecho de que muchas de ellas se han realizado de forma telemática, lo que ha ayudado al paciente a sentirse más seguro a la hora de hablar acerca de su problema. En ocasiones, momentos puntuales como éste generan pérdida del control de la eyaculación. Con un tratamiento como MYHIXEL, el hombre consigue recuperar ese control, y además, mejorar la calidad de sus encuentros sexuales así como un placer más duradero, por sus propios medios.