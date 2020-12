En estos días de coronavirus y teletrabajo no solo puedes alimentarte rico y sano sin pasar mucho tiempo en la cocina, sino también darte algún capricho goloso y calórico. Mejor hacerlo y hornearlo tú que comprarlo lleno de conservantes. Prueba la receta de torta Marqués de Riscal fácil y rápida de Ana Loreto.

Ingredientes para la torta Marqués de Riscal:

Ingredientes para 4 personas

250 mililitros de leche entera

250 gramos de azúcar

250 gramos de harina de repostería

170 gramos de aceite de oliva virgen extra

3 huevos

2 sobres de gaseosa

Mantequilla para untar el molde

Cómo preparar la torta Marqués de Riscal según la receta de Ana Loreto:Fácil y rápido son las palabras claves de esta receta de torta Marqués de Riscal, en realidad de todas las recetas de La despensa de Ana Loreto. En este vídeo empleo un vaso mezclador, la batidora de mano y un molde desmontable para horno. He preparado la masa mezclando todos los ingredientes en un vaso y ayudándome de una batidora de mano para lograr una mezcla homogénea. He aprovechado que tenía el horno caliente porque había horneado antes un pan para ahorrar energía. Así no he tenido que precalentar el horno. Con la masa puesta en el molde previamente untando con mantequilla y espolvoreado con un poco de harina para evitar que se pegue el bizcocho, he horneado la torta Marqués de Riscal a 160 grados centígrados durante 45 minutos. Me he pasado un poco, porque basta con 35 minutos para que el bizcocho no quede crudo y con una textura fantástica, tierna y jugosa a la par que doradito por fuera. Una vez terminado el horneado, déjalo cinco minutos en el horno con la puerta abierta para que se vaya enfriando.

Pasados los cinco minutos de enfriamiento para evitar quemaduras, sácalo y puedes decorar espolvoreando un poco de azúcar glass por encima.

Espero que te haya quedado sabrosa y te haya gustado la experiencia de preparar esta receta de torta de Marqués de Riscal que no te llevará más de 40 minutos, directamente de la despensa de Ana Loreto a tu mesa. Si te ha quedado bien, seguro que repites. Es puro vicio.

