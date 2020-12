"No solo es una cuestión de protocolo sanitario para evitar contagios de la Covid-19 entre los niños de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y su personal responsable. La reapertura prevista para este próximo lunes 7 de junio de los centros privados de enseñanza de 0 a 3 años no cuentan con un plan económico que, en las condiciones actuales, permitan su propia supervivencia", por lo que de momento las 165 escuelas infantiles privadas de Canarias no abrirán sus puertas a comienzos de la próxima semana hasta que se cuente con ciertas garantías sanitarias y económicas que permitan el desarrollo de su actividad sin que ello suponga costes inasumibles para las familias.

Esta es la síntesis de lo que la Asociación de Centros educacion infantil privados (Aceip), en la que están representadas las asociaciones Acinte, Aceilas y Educando que aglutinan en las dos provincias canarias al sector de la Enseñanza Infantil de 0 a 3 años expusieron en una reunión al consejero José Antonio Valbuena, que dirige el área de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. En dicha reunión también estuvo presente la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según las asociaciones, en dicha reunión se puso sobre la mesa que la cuestión de la reapertura de los centros infantiles "no solo es una cuestión de establecer un protocolo sanitario, con el que es evidente que están de acuerdo para evitar rebrotes o contagios por la Covid-19, sino que antes de su reapertura hay que estudiar la viabilidad económica de estas empresas, una reclamación que desde estas asociaciones se solicitó a la dimitida consejera María José Guerra, pero que "nada se ha hecho". Tanto es así, que desde estas asociaciones se señala que el propio consejero mostró su sorpresa por el "nulo avance" que se había producido al respecto.

Tanto es así que hasta el momento de la reunión -eL miércoles por la mañana- se desconocía la ratio de educadores por niño (que finalmente la Consejería ha establecido en dos educadores por cada grupo de ocho niños). Esto, y la previsión de que finalmente regresará un grupo muy reducido de niños a estos centros, permite calcular un coste muy elevado para el sostenimiento de estas escuelas pero que no debería repercutirse a las familias, porque serían costes inasumibles. Por ello, desde el sector se ha pedido poder gestionar un tipo de ayudas que compense a las familias para que puedan traer a los niños a los centros de educación infantil de 0 a 3 años.

Además, en dicha reunión se expuso la crítica situación económica por la que atraviesan estas escuelas infantiles después de tres meses sin actividad económica, y por lo tanto con cero ingresos, estando al borde del cierre patronal en su mayoría por la falta de ayudas al sector durante la crisis del coronavirus y el confinamiento ordenado por el Gobierno de España desde el 14 de marzo para evitar la expansión de la pandemia.

En este sentido, las asociaciones han reclamado al consejero Valbuena la apertura de algún tipo de ayuda económica, como se ha hecho ya en otras comunidades autónomas, para dar soporte económico a estas empresas al menos para que puedan abonar pagos imprescindibles como los alquileres, o los recibos de agua, luz y teléfono.

Por último, desde Acinte. Aceilas y Educando se planteó la posibilidad de rescatar "de forma escalonada" al personal vinculado con los ERTE "ante la imposibilidad de recuperar a todos los alumnos" así como gestionar que los ERTE en este sector se prolongaran cómo mínimo hasta septiembre".

Las asociaciones y la Consejería se han emplazado a una nueva reunión que, en principio, se producirá el próximo martes para estudiar los avances que se hayan podido acometer tanto en el protocolo sanitario como en las reclamaciones presentadas por el sector.

En este sentido, todo hace prever que el lunes solo abrirán de forma escalada las 13 escuelas infantiles públlicas con las que se cuenta en la Comunidad Autónoma de Canarias.