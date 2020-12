Todo el Archipiélago se adentra en la fase 3 de la desescalada a partir del lunes

Algo más de la mitad de la población española -un 52%- se beneficiará de la flexibilización de la última etapa del desconfinamiento tras las restricciones impuestas a raíz de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Todo el territorio, salvo la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, algunas zonas de Barcelona, Gerona, Lérida, Toledo, Albacete, Ciudad Real y Ceuta, caminarán a partir del lunes en la fase 3. En este escenario, son los Gobiernos autonómicos quienes toman las riendas de la desescalada, de tal forma que podrán decidir, siempre que los criterios sanitarios y epidemiológicos así lo permitan, cuándo levantar el estado de alarma sanitaria en su región y, por ende, cuándo comenzará su población a vivir en la nueva normalidad.

El presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, ya apuntó hace un par de días que no descarta adelantar el fin del estado de alerta en el Archipiélago, si bien aún no hay una fecha concreta para ello. En cualquier caso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el avance hacia la nueva normalidad "no es un punto y final, sino un punto y seguido". El martes el Gobierno central aprobará un real decreto en el que regula las medidas para ese nuevo periodo, en el que no estarán ausentes el uso de mascarillas y el respeto de la distancia social de seguridad de dos metros. El borrador del mismo fue presentado durante la tarde de ayer a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. El documento atribuye a las regiones la potestad de autorregularse en materias como el ocio nocturno o la celebración de fiestas, dos de los puntos más "críticos" de contagio y de transmisión de la enfermedad.

Grupos de 20 personas

La tercera fase trae consigo más novedades de tipo numérico que grandes diferencias con la fase 2. A partir del lunes estarán permitidos los grupos formados por un máximo de 20 personas y desaparecerán las franjas horarias para las salidas por colectivos. La orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace una semana relativa a las medidas de flexibilización de la fase 3, especifica que en caso de que se produzca contacto social con personas pertenecientes a colectivos vulnerables hay que extremar las medidas de higiene y seguridad.

Dado que el control de la desescalada en fase 3 lo toma cada Gobierno regional, Illa explicó que será éste quien determine cuánto durará y si sus residentes podrán viajar fuera de su unidad territorial de referencia -isla o provincia-. Para los viajes entre diferentes comunidades habrá que esperar a la nueva normalidad. En cualquier caso, solo se producirá flujos entre regiones que se encuentren ya en ese nuevo escenario. El consejero canario de Sanidad, Julio Pérez, adelantó ayer que en la orden que se publicará hoy en el BOE se incluirá los viajes entre islas sin restricciones a partir del próximo lunes.

El avance en el plan de desescalada no traerá consigo, sin embargo, la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno, pero sí la posibilidad de prestar servicio en barra en el interior de restaurantes y bares siempre que se respete la distancia de seguridad de 2 metros. El aforo permitido en el interior de los establecimientos hosteleros sube hasta el 50%, mientras que en las terrazas al aire libre la capacidad de ocupación se eleva hasta el 75%.

Los casinos, locales de apuestas y bingos también podrán reanudar su actividad tras el obligado cierre. Lo harán bajo las premisas de seguridad e higiene impuestos a todos los sectores y con un aforo dividido a la mitad. El mismo con el que contarán a partir del lunes los comercios -del 40% en el caso de zonas comunes en parques y centros comerciales- y las bibliotecas para organizar actividades culturales y de estudio en su interior. También podrán reabrir centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios con un aforo del 50% y con un tercio en las atracciones y lugares cerrados.

La actividad cultural sigue in crescendo. Los museos y salas de exposiciones contarán desde la próxima con un aforo del 50% y las visitas podrán hacerse en grupos de hasta 20 personas. Los cines, teatros, auditorios y circos bajo carpa podrán llevar a cabo su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no sobrepasen la mitad del aforo. Los espectáculos al aire libre no deberán superar el 50% del aforo y podrán albergar a 800 asistentes, que deberán permanecer sentados y manteniendo la distancia social.

La zonas comunes de hoteles y apartamentos quedan limitados al 50% de su capacidad; el turismo activo se podrá practicar en grupos de hasta 30 personas; las actividades para la población infantil y juvenil podrán desarrollarse con la mitad de la capacidad habitual y un máximo de 200 participantes si tienen lugares al aire libre o con un tercio del aforo y un tope de 80 personas si se efectúan en espacios cerrados; la asistencia a los lugares de culto queda restringida a un 75% del aforo, y los entierros y cremaciones podrán celebrarse con un máximo de 50 personas.

En la nueva situación el Ejecutivo regional, tal y como explica en un comunicado, podrá establecer nuevas normas de distancia y de higiene y protección de la salud, así como regular las actividades económicas, sociales y recreativas que podrán hacerse y, si es el caso, las limitaciones y exigencias a las que tendrán que someterse. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo central, María Jesús Montero, explicó, por ejemplo, que la celebración del partido de la UD Las Palmas con público dependerá del Gobierno canario.