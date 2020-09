La ULPGC adapta sus centros para volver a la docencia presencial en septiembre

El rector de la ULPGC apuntó no obstante, que se arbitrarán medidas complementarias que favorezcan la docencia online, pero sólo en aquellos "casos excepcionales" de algunas asignaturas en las que el número presencial de alumnos sea superior y no se pueda habilitar un espacio físico que permita la distancia de seguridad del metro y medio. Como ejemplo, Robaina anunció que "para esas excepciones", se instalarán en todos los centros, con la ayuda del Ministerio de Universidades, cámaras para que se pueda seguir la clase en online.

Personal

"Por los datos que me están llegando incluso de las facultades más numerosas, la docencia se puede dar de forma presencial porque la asistencia media en las asignaturas no supera el 70% y los alumnos cabrían perfectamente. Teniendo en cuenta las actuales condiciones, que incluso se pueden flexibilizar más en octubre, con el uso de mascarillas por parte de alumnado bastaría". El rector por tanto confirma un escenario presencial para el próximo curso, "con complementos virtuales con carácter excepcional, para salvar algunas circunstancias que claramente no nos permitan cumplir con la distancia física".

Señaló también que se garantizará la protección del profesorado, "que impartirá sus clases desde la tarima", así como de todo el personal de los centros, para volver al modelo presencial con todas las garantías de seguridad.

Las mascarillas, añadió el rector, serán de uso obligatorio tal y como exige la normativa, y todos los centros ya están dotados con productos hidroalcohólicos para la higiene de manos, y se han habilitado los flujos de circulación.

Rafael Robaina adelantó que durante la jornada de hoy conocerán las escuelas y facultades que ya están totalmente adaptadas, de cara al inicio del próximo curso, para recibir a los alumnos en la denominada etapa de nueva normalidad tras la crisis sanitaria de la Covid-19. "Casi todos los centros tienen ese trabajo hecho, desde los paneles para las zonas de atención presencial, las distancias de seguridad, la dotación de hidroalcoholes... Así que con el cumplimiento de todas esas restricciones, de aquí al 28 de septiembre veo el panorama bastante optimista".

Recordemos que el calendario académico para el curso próximo fue modificado el pasado 18 de mayo como consecuencia de la crisis sanitaria. De forma que se retrasó hasta el 28 de septiembre el inicio de las clases, previsto anteriormente para el 9 de septiembre.

Rafael Robaina también señaló que en la próxima semana, si tal y como está previsto concluye el estado de alerta en Canarias, se aprobarán algunas actividades presenciales, que aún están por definir, antes de que concluya el actual curso académico, y puso como ejemplo la posibilidad de prácticas de laboratorio para grupos minoritarios de alumnos.

No es el caso de los exámenes, que se mantienen de forma virtual hasta septiembre. "Sería muy injusto cambiar ahora los exámenes a presencial porque hay gente que está fuera, de forma que todos los exámenes se mantienen online este curso. Pero estamos viendo la posibilidad de hacer algunas actividades presenciales hasta final de julio", concluyó el rector.