"Esta crisis enseña qué es necesario y qué es superfluo en nuestra vida"

En el siglo XIX pensaban que era una aberración vivir en ciudades tan grandes. Creían que la gente moría joven porque era imposible gestionar urbes de 2,5 millones de habitantes. Al final del libro refuto ese argumento, sosteniendo que, si escuchas a la ciencia, te ocupas de la salud pública y construyes un sistema eficiente de alcantarillado, puede funcionar. Pero también especulé con los riesgos que enfrentan los grandes núcleos. En el epílogo, le pido al lector que imagine qué pasaría si un virus de influenza golpeara Nueva York: decenas de miles de personas morirían en unas semanas y parte de la población huiría. Es básicamente lo que ha sucedido. Ya habíamos estado cerca otras veces.

¿Qué le ha sorprendido más sobre la respuesta a la pandemia?

No soy admirador de la Administración Trump: no me sorprende lo mal que lo han hecho. Estamos en una situación parecida a la de 1854. Lo único que protegía entonces a los londinenses eran los datos, el análisis que hizo el doctor John Snow de los informes de mortalidad. Averiguó dónde moría la gente y eso le permitió discernir que el cólera había contaminado un pozo cercano. Tampoco ahora tenemos aún tratamientos ni vacunas. Nuestra mejor defensa es el análisis de los datos, que nos ayudan a predecir la trayectoria del covid y cambiar comportamientos en función de la curva.

¿Qué podemos aprender de aquella epidemia de cólera?

Como ahora el miedo se apoderó de la sociedad. La gente se moría muy rápido, familias enteras y los coches fúnebres ocupaban las calles. Pero El mapa fantasma es al final una historia sobre el progreso, de cómo la tragedia engendró una nueva idea que solventó el problema. Doce años después, el cólera había desaparecido para siempre de la ciudad. Espero que ahora también surjan nuevas herramientas, estrategias y una mayor seriedad en la preparación de los gobiernos para hacer frente a esta amenaza.

Pero de pronto parece como si la pandemia hubiese desaparecido. Esa actitud no funcionó en 1918. ¿Nos estamos equivocando?

Creo que sí, pero también es cierto que estas cosas se calman. Es posible que tengamos un verano tranquilo donde la gente pueda pensar en otras cosas. Si la transmisión del virus es inferior a una persona por contagiado, nos podemos relajar un poco y esperar a la vacuna mientras nos preparamos para una potencial segunda oleada.

Aquella epidemia en Londres cambió la sociedad. Se construyó un sistema eficiente de alcantarillado. ¿Qué cambiará esta vez?

No soy de los que creen que nada volverá a ser igual o que la gente no querrá vivir más en las ciudades. Si mueren otras 50.000 personas y a principios de 2021 tenemos una vacuna, se volverá a la vida normal. Tenemos una memoria corta. Yo vivía en Manhattan durante el 11S y semanas después las cafeterías volvieron a estar llenas.

Pero muchas cosas cambiaron con el 11S, como la vigilancia con leyes muy intrusivas?

Cierto. Lo que ha hecho esta crisis, de un modo que hubiese sido imposible sin ella, es examinar la forma en que trabajamos y nos educamos. Qué es necesario y qué es superfluo. ¿Vale la pena subirte a un avión para asistir a una reunión o basta una videoconferencia? Es posible que industrias enteras decidan que es mejor trabajar desde casa o que parte del currículum escolar se complete de forma remota. Estamos inmersos en un experimento masivo para determinar hasta dónde deben llegar las interacciones personales.

¿Son las crisis buenas para la innovación?

Pueden serlo: te obligan a pensar en grandes soluciones. Ahora se están ensayando nuevas formas de recoger datos, como los termómetros conectados a internet. Cuando la gente se toma la temperatura, los resultados se envían de forma anónima a un servidor y nos permiten detectar anomalías. Estas compañías llevan unos cinco años recogiendo datos, de modo que pueden compararlos con la temporada normal de gripe. A principios de marzo, cuando Nueva York registraba sus primeros casos, constataron que las temperaturas de la ciudad estaban disparadas. Y también vieron que empezaban a bajar cuando se alcanzó el pico de muertes. Eso ya existía antes, pero nos hemos dado cuenta de que es increíblemente valioso.

EE UU está atravesando una crisis económica, social, sanitaria y política. ¿Estamos asistiendo al final del siglo americano?

No lo sé. Hay días que me pregunto por qué no vivo en una ciudad como Barcelona. Los estadounidenses ya no somos líderes del mundo en las categorías que importan, aquellas que reflejan el bienestar de la población. Pero no olvide que este es un país gigantesco. Cuando me deprimo por la situación de mi país, pienso que no soy ciudadano de Estados Unidos, sino de Nueva York o California. Los estados del Oeste son casi como una mininación. Hay mucha gente progresista, sistemas que funcionan, no tienen déficits y eso es también parte de Estados Unidos.