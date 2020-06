Pestana teme un aumento de la migración irregular a partir de septiembre

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, teme que el ritmo de crecimiento del número de migrantes que llegan de forma irregular al archipiélago canario desde el continente africano siga aumentando a partir de septiembre, por lo pide que por parte de la Unión Europea se refuercen las medidas de control.

En una entrevista a Cope Canarias, recogida por Europa Press, el delegado del Gobierno dijo que "ahora vamos a tener unos meses más tranquilos por la presencia de vientos y corrientes que no favorecen la llegada de pateras y cayucos a Canarias" pero sí le preocupa "lo que pueda ocurrir a partir de septiembre y que sigamos a este ritmo de crecimiento de la migración irregular, que ha sido de algo más del 500% respecto al año anterior".

"Nos preocupa que la presión y el control en el Mediterráneo derive en un cambio de los movimientos migratorios hacia Canarias; por eso espero que la política europea refuerce las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de España para reducir la llegada de migrantes irregulares a nuestras costas", apostilló. En cualquier caso, afirmó que el SIVE "está funcionando y la mayoría de las embarcaciones se detectan".

Sobre la construcción de un campamento temporal de atención a migrantes en Arinaga, el delegado del Gobierno apuntó que se está pendiente de la licencia provisional del Ayuntamiento y espera que se pueda emprender y concluir cuanto antes, pero insistió en que se trata de un campamento temporal.

Preguntado por los migrantes que se han instalado en el entorno del Pancho Camurria, aclaró que estas personas "no han sido abandonadas, pues tenían un recurso donde estaban siendo atendidas y voluntariamente han salido". No obstante, quiso dejar claro que no conoce que haya migrantes durmiendo en la calle: "No me consta".

Reconocimiento facial

Acerca de las críticas de la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior sobre el reconocimiento facial en los aeropuertos, el delegado del Gobierno dijo que "vamos a tener un poco de confianza en los acuerdos que se adopten, en este caso en el seno de la UE, que marcan los protocolos en la recepción de pasajeros en los aeropuertos".

Recordó que el Gobierno de Canarias ha pedido que se realicen test en origen pero reiteró que "hay acuerdos a nivel europeo en donde se han puesto sobre la mesa esas cuestiones y otros países no lo ven". "Tenemos que alcanzar acuerdos en el ámbito europeo para que los protocolos sean similares porque de nada sirve imponer un protocolo aquí si después se va a ver como una agresión en otros países", apostilló.

Sobre el hecho de que la mitad de los casos activos en el Archipiélago son importados, dijo que "ojalá todos los brotes que se puedan producir fueran igual". Añadió que "tenemos muy poco riesgo, siempre y cuando seamos estrictos con los protocolos a aplicar a los migrantes nada más llegar a nuestras costas".