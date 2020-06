Aunque ya no estamos confinados por el coronavirus, alimentarnos rico y sano sin pasar mucho tiempo en la cocina sigue siendo nuestro objetivo. En el capítulo de caprichos golosos, mejor hacerlos y hornearlos nosotros mismos. En esta ocasión, Ana Loreto propone una receta de tarta de queso fácil y rápida.



Ingredientes para la tarta de queso:

Ingredientes para 4 personas

Entre 950 gramos y un kilo de queso quark

200 mililitros de nata

300 gramos de queso crema

200gramos de azúcar

100 gramos de maizena

5 huevos

Cómo preparar la tarta de queso según la receta de Ana Loreto:

Fácil y rápido son las palabras claves de esta receta de tarta de queso, en realidad de todas las recetas de La despensa de Ana Loreto. En este vídeo empleo el SpydieChef de Tupperware, la batidora de mano y un molde UltraPro de Tupperware, que es especial para horno. uso estos elementos de Tupper, pero los ingredientes se pueden batir a mano o en cualquier batidora y se puede emplear cualquier molde para horno que tengas costumbre de usar o prefieras. He preparado la masa mezclando primero por un lado los quesos y por otro los huevos con la nata, el azúcar y la maizena, para después juntarlos y seguir mezclando todo de nuevo hasta lograr una masa homogénea. He precalentado el horno a 200 grados centígrados y he horneado la tarta de queso a esa misma temperatura durante 30 minutos. Una vez terminado el horneado, déjala cinco minutos en el horno con la puerta abierta para que se vaya enfriando.

Pasados los cinco minutos de enfriamiento para evitar quemaduras, sácala para que se siga enfriando a temperatura ambiente y, cuando enfríe, puedes guardarla en la nevera hasta elmomento en que vayas a consumirla.

Espero que te haya quedado rica y te haya gustado la experiencia de preparar esta receta de tarta de queso que no te llevará más de 45 minutos preparar y menos si cuentas con un pinche como ayudante, como tuve yo en este vídeo.Ya sabes, directamente de la despensa de Ana Loreto a tu mesa. Si te ha quedado bien, repetirás.

Puedes ver el vídeo completo y encontrar más recetas como esta en el canal de YouTube La despensa de Ana Loreto.