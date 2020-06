Lluvia de críticas a la Guardia Civil por poner la bandera LGTBI+

El Día Internacional del Orgullo se celebra este domingo y por ello múltiples instituciones muestran su apoyo a la causa haciendo visible la bandera LGTBI+. Es el caso que también de la Guardia Civil, que este sábado cambió la foto de perfil habitual de su cuenta de Twitter para poner la bandera multicolor con el escudo del instituto armado.



No se hicieron esperar los comentario de la gente, que en su mayoría apoyó la iniciativa. Sin embargo, otros muchos aprovecharon la ocasión para reprender el gesto de la Guardia Civil por su considerarlo partidista.



Es el caso, por ejemplo, del eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, que escribió: "No hay institución que quede a salvo de la violencia corruptora de la izquierda totalitaria. Esto no tiene nada que ver con derechos ni con homosexuales, sino con el asalto al Estado".. Por los muertos nada, por los LGTB estos... De qué manera utilizan al cuerpo de seguridad para adoctrinar", opinó otro.